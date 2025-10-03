La paraguaya Natali Melot es chef personal de Julián Álvarez

Natali Melot es una chef paraguaya que reside en España hace ya varios años y actualmente es la encargada de la buena alimentación del futbolista Julián Álvarez.

La compatriota Natali Melot, experta en nutrición deportiva, es chef personal de Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid y la Selección Argentina de Fútbol. Así lo mostró en un video el exjugador de rugby Agustín Creevy en su cuenta de X.

La chef guaraní Natali Melot contó que Julián Álvarez come saludable, pero que también tiene algún día libre. “Algún premio le damos, como ayer, que tuvo tres milanesas de premio anoche”, reveló la paraguaya, justo después de los tres goles que metió el jugador cordobés al Rayo Vallecano.

Natalia Melot también mostró que equilibra mucho el menú de Julián Álvarez en su día a día. Al finalizar el video que compartió en X el exjugador de Los Pumas, Agustín Creevy, destacó que en la casa del campeón del mundo probó el menú preparado por la chef paraguaya y que todo fue delicioso.

