Los príncipes de Brunéi, Abdul Mateen y Anisha esperan su primer hijo a casi dos años de su boda. La pareja anunció la tierna noticia en la cuenta de Instagram del futuro papá.

El matrimonio real asiático compartió una postal donde se ve a ambos vestidos de blanco y de la mano, mientras la princesa Anisha se toca su pancita con el bebé a bordo.

Abdul Mateen y Anisha unieron sus vidas en matrimonio en enero de 2024 tras varios años de noviazgo y la celebración de la fastuosa boda duró 10 días. Ahora, a un año y nueve meses del “sí, quiero” los príncipes de Brunéi esperan ansiosos y felices a su primogénito.