Los príncipes de Brunéi, Abdul Mateen y Anisha esperan su primer hijo

Abdul Mateen y Anisha de Brunéi anunciaron felices en las redes sociales que están en la dulce espera de su primer hijo. “Y entonces, éramos tres”, escribió el príncipe en sus redes junto a una foto en la que aparece de la mano con su esposa.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 08:00
El príncipe Abdul Mateen y Yang Mulia Anisha Rosnah durante la recepción de su boda en Istana Nurul Iman en la capital de Brunéi, Bandar Seri Begawan, el 14 de enero de 2024. (IQBAL DATO HJ SELAMAT / AFP)
Los príncipes de Brunéi, Abdul Mateen y Anisha esperan su primer hijo a casi dos años de su boda. La pareja anunció la tierna noticia en la cuenta de Instagram del futuro papá.

Con esta postal, Abdul Mateen y Anisha anunciaron que están en la dulce espera de su primogénito. (Instagram/Mateen)
El matrimonio real asiático compartió una postal donde se ve a ambos vestidos de blanco y de la mano, mientras la princesa Anisha se toca su pancita con el bebé a bordo.

La pareja real de recién casados, el príncipe Abdul Mateen y su novia Anisha Rosnah saludan a la multitud desde un vehículo real durante la procesión callejera de la ceremonia de la boda real en Bandar Seri Begawan, Brunéi. (EFE/EPA/RUDOLF PORTILLO)
Abdul Mateen y Anisha unieron sus vidas en matrimonio en enero de 2024 tras varios años de noviazgo y la celebración de la fastuosa boda duró 10 días. Ahora, a un año y nueve meses del “sí, quiero” los príncipes de Brunéi esperan ansiosos y felices a su primogénito.