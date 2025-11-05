Gente
05 de noviembre de 2025 - 12:22

Georgina Rodríguez, mamá orgullosa del campeón Cristiano Ronaldo Junior

Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo Junior, campeón de la Copa de Federaciones Sub-16.
Georgina Rodríguez compartió emocionada imágenes junto a su hijo Cristiano Ronaldo Junior, quien se consagró campeón de la Copa de Federaciones Sub-16 con la camiseta de Portugal. “Estoy muy orgullosa de mi niño grande”, expresó la futura esposa de CR7.

Por ABC Color

La influencer y modelo Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, se mostró feliz y emocionada tras ver coronarse campeón a su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Junior.

¡Emotivo abrazo de madre e hijo! Georgina Rodríguez felicitando a Cristiano Ronaldo Junior. (Instagram/Georgina Rodríguez)
“Me encanta ser madre. Estoy muy orgullosa de mi niño grande”, escribió mamá Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram, donde compartió postales junto a Cristiano Ronaldo Junior.

Mamá Georgina Rodríguez alentado desde el palco a Cristiano Ronaldo Junior. (Instagram/Georgina Rodríguez)
El jovencito Cristiano Ronaldo Junior (15) ya comienza a seguir los pasos de su padre con la selección de Portugal. El hijo de CR7 se consagró campeón de la Copa de Federaciones Sub-16 en Antalya, Turquía, donde la selección portuguesa ganó 2-1 a Inglaterra en una gran final.