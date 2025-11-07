Gente
07 de noviembre de 2025 - 08:34

Meghan Markle está feliz porque volverá a la pantalla grande

Meghan Markle.
Meghan Markle vuelve a la actuación. ETIENNE LAURENT

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, volverá a la pantalla grande en breve. ¡Sí! La duquesa de Sussex regresará a la actuación tras ocho años de ausencia y sus allegados aseguran que está feliz por este motivo.

Meghan Markle volverá a su gran pasión, la actuación en la pantalla grande y se codeará nuevamente con grandes figuras de Hollywood tras ocho años de alejarse de su rol de actriz.

Meghan Markle y Harry disfrutando del show de Beyoncé en Los Ángeles. (Instagram/Meghan Markle)
Meghan Markle junto a su esposo Harry de Inglaterra. (Instagram/Meghan Markle)

La esposa del príncipe Harry de Inglaterra se prepara para volver al mundo cinematográfico y lo hará con un papel en Close Personal Friends, una comedia dirigida por Jason Orley.

“Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona”, se puede leer en The Sun.

Meghan Markle formará parte del elenco de la película Close Personal Friends. (SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Meghan Markle ya fue vista en el set de grabaciones de Close Personal Friends “muy feliz y relajada”, según dijo una fuente a People.

La duquesa de Sussex compartirá escena con Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding, según medios internacionales que también revelaron que la película ya se está rodando en Los Ángeles, California.