Meghan Markle está feliz porque volverá a la pantalla grande

Meghan Markle volverá a su gran pasión, la actuación en la pantalla grande y se codeará nuevamente con grandes figuras de Hollywood tras ocho años de alejarse de su rol de actriz.

La esposa del príncipe Harry de Inglaterra se prepara para volver al mundo cinematográfico y lo hará con un papel en Close Personal Friends, una comedia dirigida por Jason Orley.

Lea más: Meghan Markle cumplió 44 años rodeada del amor de Harry y sus hijos

“Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona”, se puede leer en The Sun.

Meghan Markle ya fue vista en el set de grabaciones de Close Personal Friends “muy feliz y relajada”, según dijo una fuente a People.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La duquesa de Sussex compartirá escena con Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding, según medios internacionales que también revelaron que la película ya se está rodando en Los Ángeles, California.