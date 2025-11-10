Gente
10 de noviembre de 2025 - 09:51

Robert De Niro recibió una distinción en Roma

Una fotografía distribuida por la Oficina de Prensa de la Ciudad de Roma muestra al actor estadounidense Robert De Niro posando junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras ser galardonado con el máximo galardón de la ciudad, la Lupa Capitolina.
Una fotografía distribuida por la Oficina de Prensa de la Ciudad de Roma muestra al actor estadounidense Robert De Niro posando junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras ser galardonado con el máximo galardón de la ciudad, la Lupa Capitolina. COMUNE DI ROMA PRESS OFFICE HANDOUT

El icónico Robert De Niro fue galardonado con la Lupa Capitolina, la máxima distinción que concede la ciudad de Roma. “Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado muy especial para mí”, expresó el actor de 82 años.

Por ABC Color

El famoso actor estadounidense Robert De Niro recibió el máximo galardón concedido por la ciudad de Roma, la Lupa Capitolina. La entrega de la distinción estuvo a cargo del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Robert De Niro camina junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras ser galardonado con el premio Lupa Capitolina. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
Robert De Niro camina junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras ser galardonado con el premio Lupa Capitolina. (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Lea más: Nueva temporada de “Nada” con Robert De Niro: ¿estará la paraguaya Majo Cabrera?

La emotiva ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Campidoglio, en Roma, aprovechando que Robert De Niro visitó Italia para la apertura de su hotel en la Vía Veneto.

Lea más: Leo DiCaprio entregó la Palma de Oro Honorífica a Robert De Niro

El icónico actor Robert De Niro posando junto a Roberto Gualtieri con la Lupa Capitolina en sus manos. (EFE/EPA/COMUNE DI ROMA PRESS)
El icónico actor Robert De Niro posando junto a Roberto Gualtieri con la Lupa Capitolina en sus manos. (EFE/EPA/COMUNE DI ROMA PRESS)

“Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado muy especial para mí. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad”, expresó Robert De Niro durante el homenaje que recibió en Roma.