Robert De Niro recibió una distinción en Roma

El famoso actor estadounidense Robert De Niro recibió el máximo galardón concedido por la ciudad de Roma, la Lupa Capitolina. La entrega de la distinción estuvo a cargo del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

La emotiva ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Campidoglio, en Roma, aprovechando que Robert De Niro visitó Italia para la apertura de su hotel en la Vía Veneto.

“Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado muy especial para mí. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad”, expresó Robert De Niro durante el homenaje que recibió en Roma.