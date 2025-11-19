Mirá los trajes típicos de Miss Universo 2025: el de Paraguay te va a sorprender

En Miss Universo, el desfile de traje típico está posicionado, indiscutiblemente, como el showcase más emblemático y estratégicamente crucial del certamen.

Lejos de ser un mero intermedio, esta pasarela funciona como un portafolio antropológico y artístico que permite a cada delegada proyectar la esencia histórica, el patrimonio y la iconografía simbólica de su nación a través de una pieza de costura monumental.

En la edición de 2025, la categoría alcanzó un nuevo pico de sofisticación, donde los diseños se distinguieron por:

Nivel técnico: La complejidad de los mecanismos, la riqueza de los bordados y la innovación en el uso de materiales.

Narrativas culturales: Piezas que contaban historias profundas, vinculadas a mitologías, flora/fauna endémica o momentos históricos clave.

Impacto visual: Diseños que garantizan viralidad instantánea y un despliegue de alto voltaje en escena.

Lea más: Miss Universo 2025: ¿Cuándo es y dónde ver la gala?

La relevancia estratégica

El traje típico es la primera declaración de identidad de una delegada ante la audiencia global. En un concurso con más de 100 contendientes, este segmento es el canal directo para inyectar diversidad, historia y arte en la conversación del certamen. Estos atuendos son depósitos de significado: integran simbolismo cromático, técnicas artesanales ancestrales y referencias mitológicas que trascienden la moda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La viralidad digital que generan estas presentaciones es un activo incalculable. Los looks más innovadores o mejor ejecutados amplifican la visibilidad de la delegada y del certamen mismo, generando un engagement mediático que influye indirectamente en la percepción general de la candidata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los looks más destacados

Estos fueron algunos de los trajes típicos más destacados de la noche.

Miss España: Andrea Valero

Miss Dinamarca: Monique Sonne

Miss Venezuela: Stephany Abasali Nasser

Miss Vietnam: Huong Giang Nguyen

Miss Vietnam: Huong Giang Nguyen

Miss Estados Unidos: Audrey Eckert

Miss Sri Lanka: Lihasha White

Miss Paraguay: Yanina Gómez