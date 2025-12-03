Gente
03 de diciembre de 2025 - 08:32

¡Sienna Miller espera a su tercer hijo a los 43 años!

La actriz británico-estadounidense Sienna Miller y la empresaria de belleza británica Charlotte Tilbury posan durante los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres.
La actriz británico-estadounidense Sienna Miller y la empresaria de belleza británica Charlotte Tilbury posan durante los Fashion Awards 2025 en el Royal Albert Hall de Londres. ANDY RAIN

La actriz y modelo Sienna Miller está nuevamente embarazada. A sus 43 años la artista anunció la próxima llegada de su tercer hijo.

Por ABC Color

Sienna Miller sorprendió a todos en los British Fashion Awards al llegar espléndida luciendo un vestido blanco con transparencias que mostraba que está nuevamente en la dulce espera.

Sienna Miller mostrando orgullosa su pancita en los Fashion Awards 2025. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Sienna Miller mostrando orgullosa su pancita en los Fashion Awards 2025. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Lea más: Sienna Miller presumió su embarazo en la alfombra roja de Vogue

Enfundada en un vestido de Givenchy, Sienna Miller lució espléndida su incipiente pancita de embarazada. El bebé en camino es fruto de su amor con Oli Green.

¡Siempre diosa! Sienna Miller mostrando su segundo embarazo en el London Fashion Week en setiembre de 2023. (HENRY NICHOLLS / AFP)
¡Siempre diosa! Sienna Miller mostrando su segundo embarazo en el London Fashion Week en setiembre de 2023. (HENRY NICHOLLS / AFP)

La británica Sienna Miller ya es mamá de Marlowe (12), nacida de su unión con Tom Sturridge, y otra niña de 1 año y 10 meses, también hija de su actual pareja Oli Green.