¡Sienna Miller espera a su tercer hijo a los 43 años!

Sienna Miller sorprendió a todos en los British Fashion Awards al llegar espléndida luciendo un vestido blanco con transparencias que mostraba que está nuevamente en la dulce espera.

Lea más: Sienna Miller presumió su embarazo en la alfombra roja de Vogue

Enfundada en un vestido de Givenchy, Sienna Miller lució espléndida su incipiente pancita de embarazada. El bebé en camino es fruto de su amor con Oli Green.

La británica Sienna Miller ya es mamá de Marlowe (12), nacida de su unión con Tom Sturridge, y otra niña de 1 año y 10 meses, también hija de su actual pareja Oli Green.