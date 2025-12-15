James L. Brooks, productor de Los Simpson, recibió su estrella en el Paseo de la Fama

El director, escritor y productor estadounidense James L. Brooks fue homenajeado con la estrella 2830 en el Paseo de la Fama de Hollywood, California.

James Lawrence Brooks es conocido como el hombre detrás de lo emblemática tira Los Simpson. A sus 85 años se mostró muy feliz y emocionado al descubrir su estrella en el icónico Paseo de la Fama hollywoodense.

Jamie Lee Curtis, Danny DeVito y otros amigos actores acompañaron a James L. Brooks en ese día tan especial en su vida.