James L. Brooks, productor de Los Simpson, recibió su estrella en el Paseo de la Fama
James L. Brooks, productor de Los Simpson, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus amigos Danny DeVito y Jamie Lee Curtis lo acompañaron en tan importante ocasión.
Por ABC Color
El director, escritor y productor estadounidense James L. Brooks fue homenajeado con la estrella 2830 en el Paseo de la Fama de Hollywood, California.
James Lawrence Brooks es conocido como el hombre detrás de lo emblemática tira Los Simpson. A sus 85 años se mostró muy feliz y emocionado al descubrir su estrella en el icónico Paseo de la Fama hollywoodense.