Gente
15 de diciembre de 2025 - 09:35

James L. Brooks, productor de Los Simpson, recibió su estrella en el Paseo de la Fama

James L. Brooks descubriendo feliz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)
James L. Brooks descubriendo feliz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)

James L. Brooks, productor de Los Simpson, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus amigos Danny DeVito y Jamie Lee Curtis lo acompañaron en tan importante ocasión.

Por ABC Color

El director, escritor y productor estadounidense James L. Brooks fue homenajeado con la estrella 2830 en el Paseo de la Fama de Hollywood, California.

James L. Brooks posando feliz con Danny DeVito y Jamie Lee Curtis en Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)
James L. Brooks posando feliz con Danny DeVito y Jamie Lee Curtis en Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)

James Lawrence Brooks es conocido como el hombre detrás de lo emblemática tira Los Simpson. A sus 85 años se mostró muy feliz y emocionado al descubrir su estrella en el icónico Paseo de la Fama hollywoodense.

El director, escritor y productor mira emocionado cuando se revela su estrella durante una ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood, flanqueado por el actor estadounidense Danny DeVito y la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. (Frederic J. BROWN / AFP)
El director, escritor y productor mira emocionado cuando se revela su estrella durante una ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood, flanqueado por el actor estadounidense Danny DeVito y la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. (Frederic J. BROWN / AFP)

Jamie Lee Curtis, Danny DeVito y otros amigos actores acompañaron a James L. Brooks en ese día tan especial en su vida.