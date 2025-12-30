Gente
30 de diciembre de 2025 - 09:51

Beyoncé es multimillonaria, según Forbes

Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen. (EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO)
Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen. (EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO) CAROLINE BREHMAN

La icónica Beyoncé ya es oficialmente multimillonaria. Así lo anunció la revista Forbes, pues la cantante ya supera un patrimonio de mil millones de dólares gracias a su exitosa carrera.

Por ABC Color

Beyoncé (44) es multimillonaria, según Forbes, y así ya forma parte de un exclusivo grupo de artistas que ha superado los mil millones de dólares como fortuna. Su esposo Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen forman parte de la lista de multimillonarios en la industria musical.

A sus 44 años Beyoncé es multimillonaria y arrasa con sus shows. (Alex Slitz/Getty Images/AFP)
A sus 44 años Beyoncé es multimillonaria y arrasa con sus shows. (Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Lea más: Beyoncé y su “look cowboy” en el desfile de Louis Vuitton en París

La icónica Beyoncé este 2025 vendió 1,6 millones de entradas a la largo de los 32 shows de su gira “Cowboy Carter” y recaudó 407,6 millones de dólares, según Forbes.

Beyonce siempre sorprende a sus seguidores. ¿Qué tendrá entre manos para el 2026? (EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Beyonce siempre sorprende a sus seguidores. ¿Qué tendrá entre manos para el 2026? (EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Lea más: ¡Mirá a Meghan Markle y Harry disfrutando del concierto de Beyoncé!

Beyoncé construyó durante años su éxito a nivel económico, con giras, espectáculos, como en el entretiempo de Navidad de la NFL; documentales, comerciales, ventas de álbumes y de merchandising alcanzando así el estatus de millonaria, pues su fortuna superó la barrera de los mil millones de dólares.