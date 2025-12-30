Beyoncé es multimillonaria, según Forbes

Beyoncé (44) es multimillonaria, según Forbes, y así ya forma parte de un exclusivo grupo de artistas que ha superado los mil millones de dólares como fortuna. Su esposo Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen forman parte de la lista de multimillonarios en la industria musical.

La icónica Beyoncé este 2025 vendió 1,6 millones de entradas a la largo de los 32 shows de su gira “Cowboy Carter” y recaudó 407,6 millones de dólares, según Forbes.

Beyoncé construyó durante años su éxito a nivel económico, con giras, espectáculos, como en el entretiempo de Navidad de la NFL; documentales, comerciales, ventas de álbumes y de merchandising alcanzando así el estatus de millonaria, pues su fortuna superó la barrera de los mil millones de dólares.