Florinda Meza celebra su cumpleaños con una invitación que conmovió en redes

La eterna “Doña Florinda” compartió un emotivo mensaje en el que, haciendo gala de su vigencia y cercanía con el público, invitó a sus miles de seguidores a compartir con ella el ritual más famoso de la televisión hispana. “¿No gustan pasar a tomar una tacita de café?”

La publicación, que rápidamente se volvió viral, incluyó un video donde se ve a una Florinda radiante, agradeciendo las muestras de cariño de su “bonita vecindad virtual”.

La actriz escribió: “Hoy es mi cumpleaños... ¿No gustan pasar a tomar una tacita de café? ¡Pasen ustedes!”

La respuesta de los internautas no se hizo esperar. En cuestión de minutos, la sección de comentarios se llenó de miles de usuarios que, siguiendo el juego y el guion que marcó sus infancias, respondieron al unísono: “¿No será mucha molestia?”.

Un cumpleaños entre recuerdos y nuevos proyectos

Este aniversario llega en un momento de gran actividad para la actriz. Además de mantenerse como la principal guardiana del legado de su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, promueve su documental “Atrévete a vivir”, donde busca mostrar una faceta más íntima y humana de su trayectoria.

A sus 77 años, Florinda Meza logró lo que pocos artistas de su generación: transmutar un personaje de ficción en un puente de comunicación digital. Su cuenta de X no es solo una plataforma de anuncios, sino un refugio donde la nostalgia se encuentra con la gratitud.

La vecindad que nunca se muda

Desde Argentina hasta Brasil y desde México hasta España, los mensajes de felicitación destacaron no solo su talento, sino la fortaleza que ha mostrado tras la partida de “su Rober” en 2014. Para muchos, verla invitar a esa “tacita de café” virtual es un recordatorio de que, aunque el set de la vecindad ya no exista físicamente, el espíritu de comunidad que ella ayudó a crear sigue vivo en cada pantalla.

​La celebración concluyó con un mensaje de agradecimiento de la actriz, quien aseguró que el mejor regalo de cumpleaños es saber que, para su público, “siempre habrá un lugar en la sala para una buena plática y un café”.