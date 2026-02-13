Bibi Landó celebró los 94 de su padre: “Mi ejemplo de ser humano”

El arquitecto Enrique Raúl Landó Debat cumplió 94 años y la celebración fue a pura familia. Su orgullosa hija Bibi Landó compartió algunas postales del festejo y escribió unas emotivas líneas en su cuenta de Instagram.

“¡Mi papi cumplió 94 años con salud y alegría! Él es mi guía amoroso y mi ejemplo de ser humano", expresó feliz Bibi Landó en la red social de la camarita.

“Soy muy, muy agradecida a Dios por este privilegio. Te amo papito hermoso”, destacó Bibi Landó junto a las fotografías de la celebración familiar de los 94 años del arquitecto Enrique Raúl Landó.