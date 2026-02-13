Gente
13 de febrero de 2026 - 09:27

Bibi Landó celebró los 94 de su padre: “Mi ejemplo de ser humano”

Bibi Landó y su padre Enrique Raúl Landó, quien cumplió 94 años de vida.
Bibi Landó y su padre Enrique Raúl Landó, quien cumplió 94 años de vida.Instagram/Bibi Landó

La familia de la conductora Bibiana Landó estuvo de fiesta. ¿El motivo? Su padre Enrique Raúl Landó llegó a los 94 años de vida, rodeado del amor de sus hijos y nietos. “Él es mi guía amoroso y mi ejemplo de ser humano”, expresó Bibi.

Por ABC Color

El arquitecto Enrique Raúl Landó Debat cumplió 94 años y la celebración fue a pura familia. Su orgullosa hija Bibi Landó compartió algunas postales del festejo y escribió unas emotivas líneas en su cuenta de Instagram.

El feliz cumpleañero Enrique Raúl Landó. (Instagram/Bibi Landó)
El feliz cumpleañero Enrique Raúl Landó. (Instagram/Bibi Landó)

“¡Mi papi cumplió 94 años con salud y alegría! Él es mi guía amoroso y mi ejemplo de ser humano", expresó feliz Bibi Landó en la red social de la camarita.

El arquitecto Enrique Raúl Landó con sus hijos el día de su cumpleaños número 94. (Instagram/Bibi Landó)
El arquitecto Enrique Raúl Landó con sus hijos el día de su cumpleaños número 94. (Instagram/Bibi Landó)

“Soy muy, muy agradecida a Dios por este privilegio. Te amo papito hermoso”, destacó Bibi Landó junto a las fotografías de la celebración familiar de los 94 años del arquitecto Enrique Raúl Landó.