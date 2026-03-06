¡Mirá el vestido de la venganza de Lily Allen para escrachar a su exmarido!

La cantante británica Lily Allen (40) apareció en el escenario del Glasgow Royal Concert Hall con un atuendo muy particular. La artista llegó envuelta en una tela con copias de tickets de compras impresos.

Los comprobantes eran, nada más y nada menos que, los recibos de compras realizadas por su exmarido David Harbour en tiendas de lujo. Pero los regalos no eran precisamente para Lily Allen, eran para otras mujeres.

El video y las imágenes del vestido de la venganza y el escrache hacia el actor de Stranger Things, que lució Lily Allen se volvieron virales y recorren el mundo.

Recordemos que Lily Allen y David Harbour se casaron en 2020 y la separación de la pareja se produjo a inicios del 2025.