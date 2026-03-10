Gente
10 de marzo de 2026 - 09:06

La actriz Rebel Wilson y su esposa están a punto de recibir a su segunda hija

Rebel Wilson y Ramona Agruma en el baby shower de su segundo bebé.
Rebel Wilson y Ramona Agruma en el baby shower de su segundo bebé.Instagram/Rebel Wilson

La actriz australiana Rebel Wilson y su esposa Ramona Agruma cuentan los días para la llegada de su segunda hija. La bebé en camino llegará para sumarse a las travesuras de la hermanita mayor Royce.

“Baby shower, baby power”, escribió la actriz Rebel Wilson (46) en su cuenta de Instagram junto a una postal donde se la ve con su esposa Ramona Agruma, embarazada, y su hijita Royce Lillian Elizabeth en brazos.

Rebel Wilson y Ramona Agruma esperan felices a su segunda hija. (Geoff Robins / AFP)

Es que en pocas semanas más llegará al mundo la segunda hija del matrimonio conformado por Rebel Wilson y Ramona Agruma, quien también se mostró muy agradecida por las muestras de cariño hacia el bebé a bordo: “Gracias por el hermoso baby shower. Soy tan bendecida y amada. Amo a mi familia y amigos”.

Rebel Wilson y Ramona Agruma unieron sus vidas en matrimonio en setiembre de 2024, en Cerdeña, Italia.

Rebel Wilson y Ramona Agruma ya son madres de Royce Lillian Elizabeth, de tres años, y a inicios diciembre pasado anunciaron emocionadas en las redes sociales: “La noticia más feliz en nuestra familia. ¡Pronto seremos 4! Bebé número 2 está en camino".

La actriz australiana Rebel Wilson con su esposa Ramona Agruma en Aspen. (Instagram/Rebel Wilson)
La actriz australiana Rebel Wilson con su esposa Ramona Agruma en Aspen. (Instagram/Rebel Wilson)

Rebel Wilson, muy enamorada

El pasado 14 de febrero la actriz Rebel Wilson se mostró más enamorada que nunca al escribir en la red social de la camarita: “Tengo tanta suerte de tener tanto amor en mi vida y cosas hermosas sucediendo gracias a esta belleza, Ramona Agruma. Feliz día de San Valentín".