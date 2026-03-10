La actriz Rebel Wilson y su esposa están a punto de recibir a su segunda hija

“Baby shower, baby power”, escribió la actriz Rebel Wilson (46) en su cuenta de Instagram junto a una postal donde se la ve con su esposa Ramona Agruma, embarazada, y su hijita Royce Lillian Elizabeth en brazos.

Lea más: La actriz Rebel Wilson se casó con Ramona Agruma en Cerdeña

Es que en pocas semanas más llegará al mundo la segunda hija del matrimonio conformado por Rebel Wilson y Ramona Agruma, quien también se mostró muy agradecida por las muestras de cariño hacia el bebé a bordo: “Gracias por el hermoso baby shower. Soy tan bendecida y amada. Amo a mi familia y amigos”.

Lea más: La actriz Rebel Wilson anuncia que ha tenido una bebé por gestación subrogada

Rebel Wilson y Ramona Agruma ya son madres de Royce Lillian Elizabeth, de tres años, y a inicios diciembre pasado anunciaron emocionadas en las redes sociales: “La noticia más feliz en nuestra familia. ¡Pronto seremos 4! Bebé número 2 está en camino".

Rebel Wilson, muy enamorada

El pasado 14 de febrero la actriz Rebel Wilson se mostró más enamorada que nunca al escribir en la red social de la camarita: “Tengo tanta suerte de tener tanto amor en mi vida y cosas hermosas sucediendo gracias a esta belleza, Ramona Agruma. Feliz día de San Valentín".