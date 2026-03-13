¡Así de diosa luce Sofía Vergara a sus 53 años!

La siempre bella Sofía Vergara lució un escotado y sensual vestido animal print en la gala “Una noche inolvidable” en el Hotel Beverly Wilshire, en California.

Sin lugar a dudas, Sofía Vergara brilló en Beverly Hills y fue el blanco favorito de los medios presentes en la gala benéfica número 27 que fue organizada por el Fondo para la Investigación del Cáncer en la Mujer.

A sus 53 años, la actriz colombiana Sofía Vergara sigue más vigente que nunca y marcando tendencia en cuanto a moda se refiere.

La famosa artista siempre da cátedra de estilo y, una vez más lo hizo hace unos días, al mostrar cómo se lleva una prenda animal print después de las cinco décadas.