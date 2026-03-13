Gente
13 de marzo de 2026 - 08:00

¡Así de diosa luce Sofía Vergara a sus 53 años!

La actriz Sofía Vergara llegó así de diosa a la gala "Una noche inolvidable" en el Hotel Beverly Wilshire en Beverly Hills, California. (Jean-Baptiste LACROIX / AFP)
La actriz Sofía Vergara llegó así de diosa a la gala "Una noche inolvidable" en el Hotel Beverly Wilshire en Beverly Hills, California. (Jean-Baptiste LACROIX / AFP)025217+0000 JEAN-BAPTISTE LACROIX

La actriz colombiana Sofía Vergara cada día luce mejor. A sus 53 años, la artista barranquillera se dejó ver como una verdadera diosa latina en la gala “Una noche inolvidable” en Beverly Hills. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color

La siempre bella Sofía Vergara lució un escotado y sensual vestido animal print en la gala “Una noche inolvidable” en el Hotel Beverly Wilshire, en California.

¡Bellísima! Sofía Vergara luce espléndida a sus 53 años enfundada en un vestido estampado de leopardo. (Jean-Baptiste LACROIX / AFP)
¡Bellísima! Sofía Vergara luce espléndida a sus 53 años enfundada en un vestido estampado de leopardo. (Jean-Baptiste LACROIX / AFP)

Lea más: Sofía Vergara cumplió 53 en medio de rumores de romance con Tom Brady

Sin lugar a dudas, Sofía Vergara brilló en Beverly Hills y fue el blanco favorito de los medios presentes en la gala benéfica número 27 que fue organizada por el Fondo para la Investigación del Cáncer en la Mujer.

Lea más: ¡Sofía Vergara lanzó su propia marca de café!

Sofía Vergara junto a la empresaria rumano-estadounidense Anastasia Soare y la actriz estadounidense Kerry Washington en la gala "Una noche inolvidable" en el Hotel Beverly Wilshire. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
Sofía Vergara junto a la empresaria rumano-estadounidense Anastasia Soare y la actriz estadounidense Kerry Washington en la gala "Una noche inolvidable" en el Hotel Beverly Wilshire. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)

A sus 53 años, la actriz colombiana Sofía Vergara sigue más vigente que nunca y marcando tendencia en cuanto a moda se refiere.

La famosa artista siempre da cátedra de estilo y, una vez más lo hizo hace unos días, al mostrar cómo se lleva una prenda animal print después de las cinco décadas.