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18 de abril de 2026 - 08:00

“El Potrillo” Alejandro Fernández incursiona en la moda

El cantante mexicano Alejandro Fernández incursiona en la moda con el lanzamiento de su propia marca de prendas.
El cantante mexicano Alejandro Fernández incursiona en la moda con el lanzamiento de su propia marca de prendas de vestir.Instagram/Alejandro Fernández

El cantante mexicano Alejandro Fernández incursiona en la moda y debutó como diseñador en el marco del Fashion Week México. “El Potrillo” junto a su novia Karla Laveaga presentaron su marca en un desfile en Guadalajara.

Por ABC Color

Alejandro Fernández y Karla Laveaga debutaron como diseñadores de moda y presentaron su marca de ropa. Lo hicieron en Guadalajara en el Fashion Week México.

“El Potrillo” compartió su felicidad en las redes tras el lanzamiento de su marca de prendas inspiradas en el charro mexicano con toques actuales: “Primero que nada, gracias por la noche de ayer. Ayer por fin les pudimos enseñar algo en lo que llevábamos meses trabajando, con días largos y mucha intensidad detrás”.

Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga en el Fashion Week México. (Instagram/Alejandro Fernández)
Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga en el Fashion Week México. (Instagram/Alejandro Fernández)

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“Esta colección viene de un lugar muy personal, de lo que somos, de dónde venimos y de todo lo que nos ha formado. También nace desde la inspiración mutua, desde crear en compañía, desde el intercambio de ideas, energía y visión”, escribió Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram junto a las imágenes captadas durante el lanzamiento.

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Alejandro Fernández y Karla Laveaga, felices con su equipo de trabajo en el Fashion Week México. (Instagram/Alejandro Fernández)
Alejandro Fernández y Karla Laveaga, felices con su equipo de trabajo en el Fashion Week México. (Instagram/Alejandro Fernández)

El cantante mexicano Alejandro Fernández además destacó: “‘Hijo del rey’ es un homenaje a nuestros orígenes… la música, el rancho, al trabajo duro y a esa cultura mexicana que ha sabido abrirse camino en lo global. ARRRE nace justo ahí, en ese punto donde lo tradicional se cruza con lo urbano, en tomar lo que ya existe, lo que nos ha marcado y hacerlo propio permitiendo que evolucione, pero con la certeza de nunca, nunca, nunca perder nuestra esencia“.