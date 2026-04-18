“El Potrillo” Alejandro Fernández incursiona en la moda

Alejandro Fernández y Karla Laveaga debutaron como diseñadores de moda y presentaron su marca de ropa. Lo hicieron en Guadalajara en el Fashion Week México.

“El Potrillo” compartió su felicidad en las redes tras el lanzamiento de su marca de prendas inspiradas en el charro mexicano con toques actuales: “Primero que nada, gracias por la noche de ayer. Ayer por fin les pudimos enseñar algo en lo que llevábamos meses trabajando, con días largos y mucha intensidad detrás”.

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“Esta colección viene de un lugar muy personal, de lo que somos, de dónde venimos y de todo lo que nos ha formado. También nace desde la inspiración mutua, desde crear en compañía, desde el intercambio de ideas, energía y visión”, escribió Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram junto a las imágenes captadas durante el lanzamiento.

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El cantante mexicano Alejandro Fernández además destacó: “‘Hijo del rey’ es un homenaje a nuestros orígenes… la música, el rancho, al trabajo duro y a esa cultura mexicana que ha sabido abrirse camino en lo global. ARRRE nace justo ahí, en ese punto donde lo tradicional se cruza con lo urbano, en tomar lo que ya existe, lo que nos ha marcado y hacerlo propio permitiendo que evolucione, pero con la certeza de nunca, nunca, nunca perder nuestra esencia“.