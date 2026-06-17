Nadia Portillo cuenta los días para la llegada de su princesita

Nadia Portillo está feliz transitando sus últimas semanas de embarazo rodeada del amor de su familia. Pero la cantante también ya está ansiosa por tener en sus brazos a la niña que pronto se sumará a su hogar.

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“¿Por qué es que pasa tan rápido el tiempo? En breve ya no tendré tus piecitos dando patadas en mi panza, tanto que amamos que se vea hasta el molde de tu pie en ella", escribió Nadia Portillo en su cuenta de Instagram junto a unas bellas imágenes captadas por la fotógrafa Angélica Escobar.

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“Tus hermanitos y yo te esperamos tanto, pero a la vez no queremos que pasen esos momentos. Si vieras a tus hermanos preparar la casa para tu llegada”, siguió expresando Nadia Portillo dirigiéndose a su bebé en camino.

Además, la cantante destacó emocionada: “El hogar que tenemos, lleno de amor, te espera con ansias… Mamá, Papá, tus hermanitos, tus tías/os, tus abuelos".