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17 de junio de 2026 a la - 10:21

Nadia Portillo cuenta los días para la llegada de su princesita

Mujer embarazada sonriente en vestido largo rosa, sosteniendo su abdomen con ambas manos en un ambiente de estudio.
Nadia Portillo posó feliz con su bebé a bordo para la fotógrafa Angélica Escobar.Instagram/Nadia Portillo

La cantante Nadia Portillo está a semanas de conocer a su tercer bebé, una niña que llegará para sumarse a las travesuras de Abraham y Martina. La feliz mamá cuenta los días para tener en sus brazos a su segunda princesita.

Por ABC Color

Nadia Portillo está feliz transitando sus últimas semanas de embarazo rodeada del amor de su familia. Pero la cantante también ya está ansiosa por tener en sus brazos a la niña que pronto se sumará a su hogar.

Mujer embarazada en vestido verde sonríe mientras niños la abrazan, en decoración festiva de flores amarillas.
Nadia Portillo con sus hijos Abraham y Martina esperan ansiosos la llegada de la nueva integrante de la familia. (Instagram/Nadia Portillo)

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“¿Por qué es que pasa tan rápido el tiempo? En breve ya no tendré tus piecitos dando patadas en mi panza, tanto que amamos que se vea hasta el molde de tu pie en ella", escribió Nadia Portillo en su cuenta de Instagram junto a unas bellas imágenes captadas por la fotógrafa Angélica Escobar.

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Mujer embarazada sonriente en vestido rosa claro y capa transparente, sostiene su vientre en un entorno suave y sereno.
La cantante Nadia Portillo luce hermosa en la dulce espera de su tercer bebé. (Instagram/Nadia Portillo)

“Tus hermanitos y yo te esperamos tanto, pero a la vez no queremos que pasen esos momentos. Si vieras a tus hermanos preparar la casa para tu llegada”, siguió expresando Nadia Portillo dirigiéndose a su bebé en camino.

Además, la cantante destacó emocionada: “El hogar que tenemos, lleno de amor, te espera con ansias… Mamá, Papá, tus hermanitos, tus tías/os, tus abuelos".