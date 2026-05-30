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30 de mayo de 2026 a la - 08:00

Nadia Portillo reveló el sexo de su bebé en camino

La cantante Nadia Portillo está en la dulce espera de su tercer hijo y hace unas horas reveló el sexo del bebé en camino. La noticia la dio en Instagram con una tierna publicación donde la acompañan sus pequeños Abraham y Martina.

Por ABC Color

Hace solo dos semanas, Nadia Portillo anunció que será mamá por tercera vez y ahora ya reveló el sexo del bebé a bordo. La noticia fue dada con un tierno video captado en el estudio de la fotógrafa Angélica Escobar.

“¡Muchísimos acertaron! Mi mundo se pintó una vez más de rosa y el mundo de ellos también. Se notó lo felices que son con la llegada de su hermanita“, escribió feliz mamá Nadia Portillo en su cuenta de Instagram.

Nadia Portillo, embarazada, sonríe en vestido melocotón junto a sus hijos, un niño y una niña con vestimenta formal y expresiones felices.
Martina y Abraham sostienen felices la ecografía de su hemanita en camino. (Instagram/Nadia Portillo)

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“Qué cosa linda, qué bueno es Dios que me regaló una hermosa familia”, expresó emocionada la cantante Nadia Portillo, quien además pidió a sus más de un millón de seguidores en la red social de la camarita: “¡Si me quieren dejar sus sugerencias para el segundo nombre, ahora que ya saben! Los voy a leer a todos”.

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Nadia Portillo también se mostró muy agradecida con la profesional que capturó las imágenes más tiernas de la revelación de sexo del baby en camino: “¡Gracias Angélica Escobar, que nos acompañó en estos momentos tan lindos! Que por cierto hoy está de cumple. Luego se viene la sesión New Born, los primeros días de nacimiento”.

Nadia Portillo, embarazada, sonríe mientras sostiene la mano de su hija y su hijo acaricia su vientre.
Nadia Portillo con su bebé a bordo, acompañada de sus dos hijos Abraham y Martina. (Instagram/Nadia Portillo)

Nadia contó que su hijo Abraham ahora pide un hermanito

Y tras enterarse de que una niña está en camino para sumarse a sus travesuras, los hijos mayores de Nadia Portillo se mostraron encantados, pero su primogénito le hizo un pedido muy especial.

Martina saltó de la felicidad y Abraham también está feliz, pero me dijo que necesita que sigamos buscando un hermanito. ¡Y bueno... no hay problema en ser una familia numerosa, mientras Dios así lo permita! ¡Este hombrecito es un caballero, noble, que nos cuida, y es súper detallista, que se merece la oportunidad de un compañero! Mi Abraham", expresó mamá Nadia Portillo dejando en claro que más adelante podría cumplir el deseo de su hijo mayor.