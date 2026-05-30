Nadia Portillo reveló el sexo de su bebé en camino

Hace solo dos semanas, Nadia Portillo anunció que será mamá por tercera vez y ahora ya reveló el sexo del bebé a bordo. La noticia fue dada con un tierno video captado en el estudio de la fotógrafa Angélica Escobar.

“¡Muchísimos acertaron! Mi mundo se pintó una vez más de rosa y el mundo de ellos también. Se notó lo felices que son con la llegada de su hermanita“, escribió feliz mamá Nadia Portillo en su cuenta de Instagram.

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“Qué cosa linda, qué bueno es Dios que me regaló una hermosa familia”, expresó emocionada la cantante Nadia Portillo, quien además pidió a sus más de un millón de seguidores en la red social de la camarita: “¡Si me quieren dejar sus sugerencias para el segundo nombre, ahora que ya saben! Los voy a leer a todos”.

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Nadia Portillo también se mostró muy agradecida con la profesional que capturó las imágenes más tiernas de la revelación de sexo del baby en camino: “¡Gracias Angélica Escobar, que nos acompañó en estos momentos tan lindos! Que por cierto hoy está de cumple. Luego se viene la sesión New Born, los primeros días de nacimiento”.

Nadia contó que su hijo Abraham ahora pide un hermanito

Y tras enterarse de que una niña está en camino para sumarse a sus travesuras, los hijos mayores de Nadia Portillo se mostraron encantados, pero su primogénito le hizo un pedido muy especial.

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“Martina saltó de la felicidad y Abraham también está feliz, pero me dijo que necesita que sigamos buscando un hermanito. ¡Y bueno... no hay problema en ser una familia numerosa, mientras Dios así lo permita! ¡Este hombrecito es un caballero, noble, que nos cuida, y es súper detallista, que se merece la oportunidad de un compañero! Mi Abraham", expresó mamá Nadia Portillo dejando en claro que más adelante podría cumplir el deseo de su hijo mayor.