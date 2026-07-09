“Muñequita”: Pelusa, Palo y Leo Rubin le respondieron a Luis Bareiro y avivaron la polémica

Luis Bareiro en su programa radial, en el marco de la polémica entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé, quiso ejemplificar sobre los apodos y recordó cuando Humberto Rubin lo llamaba “Muñequita”.

“Cada vez que quieren denostar en mi contra, sobre todo lo hacen todos los cartistas, usan lo de ‘Muñequita’, y no es una cuestión que hacen con cariño. Es más, el propio Humberto Rubin fue bien HDP cuando lo usaba, porque él lo hacía con una intención, no era una cuestión de cariño. Él quería, en ese momento, hacerme de menos. Vos te bancás con el tiempo, porque no voy a estar reaccionando cada vez, pero no es simpático porque no había una intención simpática detrás de eso”, expresó Luis Bareiro.

A los hijos del fallecido Humberto Rubin no le cayeron en gracia estas declaraciones, que se hicieron virales y le respondieron a Luis desde diversos espacios.

Las respuestas del clan Rubin a Luis Bareiro

Así, Pelusa Rubin explicó en su programa televisivo de dónde salió el apodo “Muñequita”. “Sanabria Cantero era un político de la era de Stroessner. En radio Ñandutí Pepa Kostianovsky tenía su programa al mediodía y luego venía el programa de Luis Bareiro. Termina el programa de Pepa y entra Luis, y le hace una nota al señor Sanabria Cantero, que fue también diputado de la Nación, y él creyó que estaba hablando con Pepa y le dice ‘Muñequita’”.

Pelusa: “Le iba a doler la percepción que tenías de él”

“Papá no lo hacía por HDP, papá lo hacía porque se divertía, porque le pareció graciosísimo que le diga ‘Muñequita’ y lo quería muchísimo a Luis Bareiro, pero muchísimo”, aseguró Pelusa Rubin al tiempo de agregar: “Lo que yo lamento Luis es que papá no esté vivo, porque ¿sabés qué hubiera hecho si vos decías esto? Primero, le iba a doler la percepción que tenías de él, de creer que lo hacía por HDP. ¿Menospreciarte, papá? ¿Sabés que iba a hacer papá si estaba vivo, Luis? Te iba a llamar, te iba a hacer una entrevista al aire, te iba a preguntar porqué pensás eso de él y te iba a pedir disculpas por hacerte sentir eso”.

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Leo: “Mi padre no puede responder desde la tumba”

Por su parte, Leo Rubin utilizó su cuenta de Instagram para escribir: “Luis Bareiro le trata a Humberto Rubin de HDP, mirá vos que bien ya que mi padre no puede responder desde la tumba. Por qué no lo hizo frente a él. Quizás necesite un buen sicólogo Luis, ¿usar su resentimiento acumulado cuando se está hablando de racismo? ¿Qué tiene que ver? y mezcla con los cartistas que le dicen muñequita. Un mix innecesario".

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“Lo que hizo Humberto no fue hacerle de menos, al contrario le dio espacio en la radio número uno del momento, valoró su figura y lo contrató”, señaló Leo Rubin.

Palo: “Querido amigo traumado”

Palo Rubin no nombró a Luis Bareiro, pero en su programa de radio y tevé dijo lo siguiente: “Querido amigo traumado, este tipo no es un HDP, es un tipo sensible. Fue un tipo que le amó a la gente, fue un tipo patriota”.

“Qué pocos recursos mentales tenés que tener para acordate de la mamá de alguien, en este caso de mi abuela; una mujer trabajadora, impresionante. Porque si vos tenés dolores personales o desde la infancia, o desde no sé qué trauma, y no de te ayudó tu sicólogo o sicóloga; pero tenés una solvencia guau periodística, entonces, si le querés descalificar a alguien descalificalo en el terreno que corresponde, no así”, expresó Palo Rubin.