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16 de julio de 2026 a la - 09:07

Los reyes de España y sus hijas estarán presentes en la final del Mundial

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, viajarán a Estados Unidos para estar presentes en la final del Mundial 2026 . (EFE/David Borrat)
Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, viajarán a Estados Unidos para estar presentes en la final del Mundial 2026 . (EFE/David Borrat) David Borrat

El rey Felipe VI acudirá con toda su familia a la gran final del Mundial 2026 para apoyar a España en el encuentro ante Argentina. Así, cumplirá la promesa que hizo a los jugadores de La Roja tras el triunfo ante Uruguay.

Por ABC Color

Los reyes de España y sus hijas ya están alistando sus maletas para subir a un avión y desembarcar en Nueva York. Es que Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, estarán presentes en la final del Mundial 2026.

¡A pura familia y fútbol! Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, felices con el triunfo de España ante Francia. (Instagram/Casa de Su Majestad el Rey)
¡A pura familia y fútbol! Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, son fanáticos de "La Roja". (Instagram/Casa de Su Majestad el Rey)

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El soberano español tras presenciar la victoria de España ante Uruguay, en México, había prometido a los jugadores de La Roja que viajaría a Estados Unidos si el seleccionado español llegaba a la final de la Copa del Mundo.

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El rey Felipe VI festejó con todo el pase de España a la final del Mundial 2026.
El rey Felipe VI festejó con todo el pase de España a la final del Mundial 2026. Ahora, estará presente en el partido ante del seleccionado de su país ante Argentina. (Instagram/Casa de Su Majestad el Rey)

Y, ahora Felipe VI cumplirá su promesa y dirá presente este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Pero no lo hará solito y solo, pues estará muy bien acompañado de su esposa Letizia y sus hijas Leonor y Sofía, grandes fanáticas de la Selección de Fútbol de España.

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