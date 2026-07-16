Los reyes de España y sus hijas estarán presentes en la final del Mundial

Los reyes de España y sus hijas ya están alistando sus maletas para subir a un avión y desembarcar en Nueva York. Es que Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, estarán presentes en la final del Mundial 2026.

Lea más: ¡Mirá cómo celebró el rey Felipe el pase de España a la final del Mundial!

El soberano español tras presenciar la victoria de España ante Uruguay, en México, había prometido a los jugadores de La Roja que viajaría a Estados Unidos si el seleccionado español llegaba a la final de la Copa del Mundo.

Lea más: El rey Felipe y la infanta Sofía vibraron con el triunfo de España en la Eurocopa 2024

Y, ahora Felipe VI cumplirá su promesa y dirá presente este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Pero no lo hará solito y solo, pues estará muy bien acompañado de su esposa Letizia y sus hijas Leonor y Sofía, grandes fanáticas de la Selección de Fútbol de España.