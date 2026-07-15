¡Mirá cómo celebró el rey Felipe el pase de España a la final del Mundial!

Felipe VI dejó atrás el protocolo y celebró con todo el pase de la selección española a la gran final del Mundial 2026. Tras finalizar el encuentro entre España y Francia, desde las redes de la Casa Real compartieron un emotivo video que muestra al monarca disfrutando eufórico el triunfo del equipo de su país.

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En el audiovisual se ve al rey Felipe VI con su esposa, la reina Letizia, y sus hijas Leonor y Sofía, todos con las camisetas de “La Roja”, celebrando el boleto obtenido por los futbolistas españoles para jugar la final de la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio.

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“España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, Selección Española Masculina de Fútbol!“, se puede leer en la cuenta de Instagram Casa de Su Majestad el Rey.

El rey Felipe llamó personalmente a Luis de la Fuente, técnico del seleccionado de España, para felicitar a todo el equipo por el gran triunfo ante Francia en la semifinal que se disputó ayer en Arlington.