“Chirola” Ruiz Díaz y sus vacaciones familiares en Orlando

Roberto Ruiz Díaz, más conocido como “Chirola”, y su esposa Antonella Volpe Mena eligieron un destino mágico para escaparse con sus hijos y recargar pilas para este segundo semestre del año.

Lea más: “Chirola” Ruiz Díaz y Anto Volpe, ¡a puro relax en Baja California!

El líder de la agrupación nacional Kchiporros y su familia se encuentran en Orlando, Florida (Estados Unidos). “Un sueño”, así calificó Anto Volpe en su cuenta de Instagram a este viaje realizado con su esposo “Chirola” Ruiz Díaz y sus varoncitos Paulo y Piero.

Lea más: Anto Volpe y “Chirola” Ruiz Díaz celebran la vida de Paulo

Los Ruiz Díaz-Volpe ya recorrieron varios sitios emblemáticos de Orlando y, por supuesto, ya estuvieron por los icónicos parques de diversiones, donde Paulo y Piero disfrutaron a full acompañados de sus papis.

Además, mamá Anto Volpe también compartió en la red social de la camarita que se escaparon un rato del resort donde se encuentran hospedados y fueron a un lugar llamado Playalinda donde disfrutaron del sol, la arena y el mar.