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18 de julio de 2026 a la - 08:00

“Chirola” Ruiz Díaz y sus vacaciones familiares en Orlando

Antonella Volpe en vestido verde sonríe junto a dos niños y un hombre con camisa de cuadros en un muelle al atardecer.
Antonella Volpe y Roberto Ruiz Díaz con su familia sonríen en un muelle junto al agua, en Orlando.Instagram/Antonella Volpe

El músico Roberto “Chirola” Ruiz Díaz junto a su esposa Antonella Volpe y sus hijos Paulo y Piero viven días a puro relax en Orlando, Florida. El líder de los Kchiporros y su familia disfrutan mágicos momentos.

Por ABC Color

Roberto Ruiz Díaz, más conocido como “Chirola”, y su esposa Antonella Volpe Mena eligieron un destino mágico para escaparse con sus hijos y recargar pilas para este segundo semestre del año.

Roberto Ruiz Díaz sonríe junto a Antonella Volpe y sus hijos, en un restaurante colorido y familiar con mesas llenas de salsas.
Roberto "Chirola" Ruiz Díaz y Antonella Volpe compartiendo con sus hijos en un ambiente familiar y alegre.(Instagram/Antonella Volpe)

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El líder de la agrupación nacional Kchiporros y su familia se encuentran en Orlando, Florida (Estados Unidos). “Un sueño”, así calificó Anto Volpe en su cuenta de Instagram a este viaje realizado con su esposo “Chirola” Ruiz Díaz y sus varoncitos Paulo y Piero.

Niños jugando en el agua del mar bajo un cielo despejado, mientras un adulto en gorra blanca los observa en la arena.
Paulo y Piero disfrutando del mar mientras papá "Chirola" Ruiz Díaz los observa sentado en la arena. (Instagram/Antonella Volpe)

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Los Ruiz Díaz-Volpe ya recorrieron varios sitios emblemáticos de Orlando y, por supuesto, ya estuvieron por los icónicos parques de diversiones, donde Paulo y Piero disfrutaron a full acompañados de sus papis.

Piero y Paulo Ruiz Díaz Volpe con sus personajes favoritos en un parque de diversiones. (Instagram/Antonella Volpe)
Piero y Paulo Ruiz Díaz Volpe con sus personajes favoritos en Disney World. (Instagram/Antonella Volpe)

Además, mamá Anto Volpe también compartió en la red social de la camarita que se escaparon un rato del resort donde se encuentran hospedados y fueron a un lugar llamado Playalinda donde disfrutaron del sol, la arena y el mar.