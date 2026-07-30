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30 de julio de 2026 a la - 13:50

Natasha Reckziegel trajo el título Globe Model Empire a Paraguay

Mujer sonriente con vestido decorado y bandera de Paraguay en mano, en un ambiente formal y oscuro.
Natasha Reckziegel representó a Paraguay en el certamen Miss Empire International 2026.Instagram/Natasha Reckziegel

La itapuense Natasha Reckziegel trajo el título de Globe Model Empire 2026 a nuestro país. Además, se consagró primera finalista del certamen Miss Empire International, fue electa Miss Redes Sociales y recibió el People’s Choice Award.

Por ABC Color

Natasha Gabriela Reckziegel Griebeler (22), Profesora Superior de Danzas y estudiante del cuarto año de Medicina, representó a Paraguay en el certamen Miss Empire International 2026 y dejó en alto nuestra tricolor bandera en Aguascalientes, México, del 19 al 26 de julio.

“De vuelta en casa, con el corazón lleno de orgullo, gratitud y emociones que llevaré conmigo para siempre. Miss Empire International fue una experiencia inolvidable, en la que tuve el honor de llevar el nombre de Paraguay con todo mi corazón”, expresó Natasha Reckziegel, oriunda de Obligado, en su cuenta de Instagram.

Mujer sonriente en vestido rosa y banda blanca que dice 'BEST SOCIAL MEDIA', aplaudiendo en un escenario decorado.
Natasha Reckziegel recibió el reconocimiento Best Social Media en el concurso Miss Empire International. (Instagram/Natasha Reckziegel)

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“Hoy regreso a casa con la banda de Primera Finalista, el título de Globe Model Empire y reconocimientos especiales como Miss Redes Sociales y People’s Choice Award”, siguió contando emocionada Natasha Reckziegel al tiempo de destacar: “Pero, sin duda, uno de los mayores regalos fue sentir el apoyo y el cariño de tantos paraguayos durante todo este camino. Cada mensaje, cada voto, cada palabra de aliento y cada muestra de cariño me dieron fuerzas para seguir y representar a nuestro país con orgullo”.

Mujer en vestido rosa brillante sonriente con banda 'FIRST RUNNER UP', junto a hombre con atuendo oscuro en ambiente festivo iluminado en azul.
Natasha Reckziegel recibe sonriente su reconocimiento como primera finalista del certamen Miss Empire International 2026. (Instagram/Natasha Reckziegel)

Gracias, Paraguay, por creer en mí y acompañarme desde el primer día. Estos logros también son de ustedes. ¡Lo hicimos juntos!“, escribió Natasha Reckziegel al finalizar su emotivo posteo.