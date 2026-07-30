Natasha Reckziegel trajo el título Globe Model Empire a Paraguay

Natasha Gabriela Reckziegel Griebeler (22), Profesora Superior de Danzas y estudiante del cuarto año de Medicina, representó a Paraguay en el certamen Miss Empire International 2026 y dejó en alto nuestra tricolor bandera en Aguascalientes, México, del 19 al 26 de julio.

“De vuelta en casa, con el corazón lleno de orgullo, gratitud y emociones que llevaré conmigo para siempre. Miss Empire International fue una experiencia inolvidable, en la que tuve el honor de llevar el nombre de Paraguay con todo mi corazón”, expresó Natasha Reckziegel, oriunda de Obligado, en su cuenta de Instagram.

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“Hoy regreso a casa con la banda de Primera Finalista, el título de Globe Model Empire y reconocimientos especiales como Miss Redes Sociales y People’s Choice Award”, siguió contando emocionada Natasha Reckziegel al tiempo de destacar: “Pero, sin duda, uno de los mayores regalos fue sentir el apoyo y el cariño de tantos paraguayos durante todo este camino. Cada mensaje, cada voto, cada palabra de aliento y cada muestra de cariño me dieron fuerzas para seguir y representar a nuestro país con orgullo”.

“Gracias, Paraguay, por creer en mí y acompañarme desde el primer día. Estos logros también son de ustedes. ¡Lo hicimos juntos!“, escribió Natasha Reckziegel al finalizar su emotivo posteo.