Natasha Reckziegel nos representará en el Miss Empire International en México

La Miss Gold Paraguay 2025/26 es Natasha Gabriela Reckziegel Griebeler (22). “Soy Profesora Superior de Danzas, curso el cuarto año de Medicina, soy joven líder de la Cooperativa Colonias Unidas y participante de la Red de Jóvenes de Cooperativas del Paraguay", comenzó contándonos la oriunda de la ciudad de Obligado, quien está ultimando los detalles para su viaje rumbo a México, donde nos representará en el Miss Empire International 2026.

Natasha Reckziegel es Miss Gold Itapúa y Miss Gold Paraguay. “Llevo ambos títulos con mucho orgullo y compromiso”, señaló feliz a ABC Digital al tiempo de destacar: “Estaré representando a Paraguay en el certamen Miss Empire International, que se llevará acabo en Aguascalientes, México, del 19 al 26 de julio”.

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Le consultamos cómo se prepara para el certamen internacional y Natasha Reckziegel respondió: “Con mucha disciplina, responsabilidad y dedicación para dar lo mejor de mí en cada etapa de este camino. Cuento con el acompañamiento de preparadores de misses y de modelos, tanto a nivel nacional como internacional, con quienes estamos trabajando intensamente para llegar a esta meta de la mejor manera posible. Además, cuento con el acompañamiento de mis directores. También estoy enfocada en mi preparación física, acompañada por un personal trainer y una nutricionista, cuidando cada detalle”.

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Natasha Reckziegel también es modelo internacional

Natasha Reckziegel estuvo desfilando en el Fashion Week México hace unas semanas y al respecto aseguró: “Fue una experiencia muy valiosa para mi crecimiento personal y profesional, que me permitió seguir aprendiendo, en donde tuve el honor de conocer a personas muy importantes del mundo del modelaje internacional”.

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Además, la Miss Gold Paraguay Natasha Reckziegel ya participó en otros eventos en el exterior. “Estuve como invitada especial en el Miss Falls International y en la reconocida Feria Fenasoja en Río Grande del Sur, Brasil. Además, recibí una nueva invitación para regresar a Brasil, esta vez en otra ciudad. Tendré el honor de volver a representar a nuestro hermoso país”, expresó orgullosa.

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También quisimos saber qué más se viene a nivel internacional en su rol de modelo y Natasha Reckziegel nos adelantó: “Actualmente cuento con dos invitaciones importantes para ir a Europa, lo que representa un desafío y un gran paso en mi carrera como modelo internacional”.

“Se vienen nuevos desafíos y oportunidades muy importantes en mi carrera como modelo. Estoy enfocada en mi participación en certámenes y eventos como Fashion Weeks fuera del país. Además, seguir creciendo profesionalmente, abriendo puertas en diferentes escenarios internacionales en América y Europa”, señaló la Miss Gold Paraguay.

Y antes de despedirse de ABC Digital, Natasha Reckziegel nos dijo sonriente: “Les comparto mi Instagram: Naty_reckziegel y mi Facebook: Natasha Reckziegel para que me puedan apoyar y acompañar”.