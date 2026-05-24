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24 de mayo de 2026 a la - 10:00

Natasha Reckziegel nos representará en el Miss Empire International en México

Natasha Reckziegel sonríe con blusa y falda blanca, coronada, envuelta en los colores de la bandera paraguaya.
Natasha Reckziegel, Miss Gold Paraguay, con un atuendo blanco y la bandera paraguaya. Ella nos representará en el certamen Miss Empire International.Gentileza

Natasha Reckziegel, actual Miss Gold Paraguay, se prepara con todo para llevar en alto el nombre de nuestro país en el certamen Miss Empire International. La competencia será en Aguascalientes, México, y en esta nota la joven oriunda de Itapúa nos cuenta más detalles.

Por ABC Color

La Miss Gold Paraguay 2025/26 es Natasha Gabriela Reckziegel Griebeler (22). “Soy Profesora Superior de Danzas, curso el cuarto año de Medicina, soy joven líder de la Cooperativa Colonias Unidas y participante de la Red de Jóvenes de Cooperativas del Paraguay", comenzó contándonos la oriunda de la ciudad de Obligado, quien está ultimando los detalles para su viaje rumbo a México, donde nos representará en el Miss Empire International 2026.

Natasha Reckziegel con vestido rojo y corona, sosteniendo cetro y banda de Miss Gold Paraguay en un escenario iluminado.
Natasha Reckziegel, Miss Gold Itapúa y Miss Gold Paraguay 2025/26. (Gentileza)

Natasha Reckziegel es Miss Gold Itapúa y Miss Gold Paraguay. “Llevo ambos títulos con mucho orgullo y compromiso”, señaló feliz a ABC Digital al tiempo de destacar: “Estaré representando a Paraguay en el certamen Miss Empire International, que se llevará acabo en Aguascalientes, México, del 19 al 26 de julio”.

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Mujer sentada en cama con vestido dorado, corona y banda de Miss Gold Paraguay, rodeada de banderas de Paraguay en el fondo.
"Cuento con el acompañamiento de preparadores de misses y de modelos, tanto a nivel nacional como internacional", destacó Natasha Reckziegel, Miss Gold Paraguay 2025/26. (Gentileza)

Le consultamos cómo se prepara para el certamen internacional y Natasha Reckziegel respondió: “Con mucha disciplina, responsabilidad y dedicación para dar lo mejor de mí en cada etapa de este camino. Cuento con el acompañamiento de preparadores de misses y de modelos, tanto a nivel nacional como internacional, con quienes estamos trabajando intensamente para llegar a esta meta de la mejor manera posible. Además, cuento con el acompañamiento de mis directores. También estoy enfocada en mi preparación física, acompañada por un personal trainer y una nutricionista, cuidando cada detalle”.

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Modelo con vestido lila brillante y corte lateral, caminando en pasarela con expresión de confianza y postura elegante.
Natasha Reckziegel, la elegante Miss Gold Paraguay. (Gentileza)

Natasha Reckziegel también es modelo internacional

Natasha Reckziegel estuvo desfilando en el Fashion Week México hace unas semanas y al respecto aseguró: “Fue una experiencia muy valiosa para mi crecimiento personal y profesional, que me permitió seguir aprendiendo, en donde tuve el honor de conocer a personas muy importantes del mundo del modelaje internacional”.

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Además, la Miss Gold Paraguay Natasha Reckziegel ya participó en otros eventos en el exterior. “Estuve como invitada especial en el Miss Falls International y en la reconocida Feria Fenasoja en Río Grande del Sur, Brasil. Además, recibí una nueva invitación para regresar a Brasil, esta vez en otra ciudad. Tendré el honor de volver a representar a nuestro hermoso país”, expresó orgullosa.

Mujer con corona y vestido rosa sonríe en evento FENASOJA, rodeada de plantas y un monumento agrícola en fondo urbano.
La Miss Gold Paraguay Natasha Reckziegel en el evento Fenasoja en Río Grande del Sur, Brasil. (Gentileza)

También quisimos saber qué más se viene a nivel internacional en su rol de modelo y Natasha Reckziegel nos adelantó: “Actualmente cuento con dos invitaciones importantes para ir a Europa, lo que representa un desafío y un gran paso en mi carrera como modelo internacional”.

Modelo con vestido floral voluminoso camina con confianza en pasarela, con otras modelos en el fondo y pantalla que dice 'Refugio Moral'.
Natasha Reckziegel en su faceta de modelo internacional. (Gentileza)

“Se vienen nuevos desafíos y oportunidades muy importantes en mi carrera como modelo. Estoy enfocada en mi participación en certámenes y eventos como Fashion Weeks fuera del país. Además, seguir creciendo profesionalmente, abriendo puertas en diferentes escenarios internacionales en América y Europa”, señaló la Miss Gold Paraguay.

Y antes de despedirse de ABC Digital, Natasha Reckziegel nos dijo sonriente: “Les comparto mi Instagram: Naty_reckziegel y mi Facebook: Natasha Reckziegel para que me puedan apoyar y acompañar”.