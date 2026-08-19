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19 de agosto de 2026 a la - 13:53

¡Mirá cómo celebró Madonna la llegada de sus 68 años!

La icónica Madonna cumplió 68 años.
La icónica Madonna cumplió 68 años.Instagram/Madonna

La icónica cantante estadounidense Madonna abrió el álbum de su cumpleaños y compartió fotos de la celebración en Grecia. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan (Estados Unidos). Así que, la Reina del Pop ya llegó a los 68 años y la celebración fue por todo lo alto en Grecia, hasta donde viajó con sus seres más queridos.

Madonna rodeada de sus hijos Rocco, Lourdes y las gemelas Stella y Estere. (Instagram/Madonna)
Madonna rodeada de sus hijos Rocco, Lourdes, Mercy y las gemelas Stella y Estere. (Instagram/Madonna)

“¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, alimentar a los gatos! ¡Gracias a Dios!“, escribió Madonna en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías del festejo con familiar.

La Reina del Pop con su novio Akeem. (Instagram/Madonna)
La Reina del Pop con su novio Akeem Morris. (Instagram/Madonna)

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La emblemática Madonna a punto de apagar las velitas de su torta de cumpleaños. (Instagram/Madonna)
La emblemática Madonna a punto de apagar las velitas de su torta de cumpleaños. (Instagram/Madonna)

En las postales se ve a Madonna luciendo un vestido rosado que lleva la firma de Dolce & Gabbana, prenda que combinó con un tocado floral, calzados dorados y joyería de lujo.

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Madonna rompió platos el día de su cumpleaños número 68. (Instagram/Madonna)
Madonna rompió platos el día de su cumpleaños número 68. (Instagram/Madonna)

Madonna celebró la llegada de sus 68 años rodeada del amor de sus hijos: Lourdes León, Rocco Ritchie, Mercy James y las gemelas Estere y Stella. Y, por supuesto, su novio Akeem Morris también acompañó a la Reina del Pop el día de su cumpleaños.