¡Mirá cómo celebró Madonna la llegada de sus 68 años!

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan (Estados Unidos). Así que, la Reina del Pop ya llegó a los 68 años y la celebración fue por todo lo alto en Grecia, hasta donde viajó con sus seres más queridos.
“¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, alimentar a los gatos! ¡Gracias a Dios!“, escribió Madonna en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías del festejo con familiar.
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En las postales se ve a Madonna luciendo un vestido rosado que lleva la firma de Dolce & Gabbana, prenda que combinó con un tocado floral, calzados dorados y joyería de lujo.
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Madonna celebró la llegada de sus 68 años rodeada del amor de sus hijos: Lourdes León, Rocco Ritchie, Mercy James y las gemelas Estere y Stella. Y, por supuesto, su novio Akeem Morris también acompañó a la Reina del Pop el día de su cumpleaños.