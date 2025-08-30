Gente

Madonna celebró los 13 años de sus gemelas Stella y Estere

Madonna preparó una fiesta al aire libre a puro fútbol, piscinas, toboganes gigantes, cama elástica y mucho más para celebrar los 13 años de sus mellizas Stella y Estere. ¡Adelante!

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 08:00
Madonna con sus gemelas Stella y Estere.
Madonna con sus gemelas Stella y Estere.Instagram/Madonna

Stella y Estere, las hijas de Madonna, nacidas en Malawi cumplieron 13 años y la orgullosa mamá organizó una divertida fiesta para agasajarlas.

Las cumpleañeras Stella y Estere disfrutaron un día inolvidable. (Instagram/Madonna)
Las cumpleañeras Stella y Estere disfrutaron un día inolvidable. (Instagram/Madonna)

“¡Feliz cumpleaños, Stella y Estere! ¡Reinas Virgo! Nada me podría haber preparado para sus personalidades, su energía y sus opiniones tan firmes", escribió en su cuenta de Instagram la Reina del Pop.

Las gemelas de Madonna jugando en la cama elástica con sus amigas. (Instagram/Madonna)
Las gemelas de Madonna jugando en la cama elástica con sus amigas. (Instagram/Madonna)

Las gemelas Stella y Estere fueron adoptadas por Madonna en 2017 para convertirse en sus hijas menores y llenar de alegría su hogar.

Las gemelas Stella y Estere con la orgullosa mamá Madonna. (Instagram/Madonna)
Las gemelas Stella y Estere con la orgullosa mamá Madonna. (Instagram/Madonna)

La icónica Madonna es madre biológica de Lourdes y Rocco, y también adoptó a David Banda y Mercy James, completando así media docena de hijos.

Madonna con sus hijos: Lola, Rocco, David Banda, Mercy James y las mellizas Stella y Estere. (Instagram/Madonna)
Madonna con sus hijos: Lola, Rocco, David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Estere. (Instagram/Madonna)

