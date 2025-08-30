Madonna celebró los 13 años de sus gemelas Stella y Estere

Stella y Estere, las hijas de Madonna, nacidas en Malawi cumplieron 13 años y la orgullosa mamá organizó una divertida fiesta para agasajarlas.

Lea más: Madonna celebró sus 67 años asistiendo en familia a una carrera de caballos en Italia

“¡Feliz cumpleaños, Stella y Estere! ¡Reinas Virgo! Nada me podría haber preparado para sus personalidades, su energía y sus opiniones tan firmes", escribió en su cuenta de Instagram la Reina del Pop.

Lea más: Así celebró Madonna el Día de la Madre

Las gemelas Stella y Estere fueron adoptadas por Madonna en 2017 para convertirse en sus hijas menores y llenar de alegría su hogar.

La icónica Madonna es madre biológica de Lourdes y Rocco, y también adoptó a David Banda y Mercy James, completando así media docena de hijos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy