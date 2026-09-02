¡La diva Salma Hayek cumple 60 años!

Salma Hayek nació el 2 de setiembre de 1966 en Veracruz, México. Así que, hoy cumple 60 años de vida, rodeada del amor de su esposo, el empresario francés Francois-Henri Pinault; su hija Valentina Paloma (18) y otros seres queridos.

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Este cumpleaños es muy especial para Salma Hayek porque además de iniciar una nueva década de vida, se acaba de estrenar como abuela. ¡Sí! Su hijastro Francois Pinault Jr. tuvo su primer hijo con su esposa Lara Cosima.

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“Tenemos la bendición de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de Francois. Aunque le llamaré Panchito. Parece que le encanta, y no puedo amarle más”, escribió Salma Hayek hace dos semanas junto a un video donde se la ve feliz con el recién nacido en brazos.

Más vigente que nunca y radiante como pocas, la mexicana Salma Hayek llega al sexto escalón de su vida con una larga lista de películas en su historial como actriz y productora cinematográfica.

A nivel personal, Salma Hayek lleva 17 años de casada con Francois-Henri Pinault. La famosa actriz mexicana unió su vida a la del empresario francés el 14 de febrero de 2009. A dos décadas de estar en pareja, Salma y Francois siempre se muestran muy enamorados y se destacan por su trabajo filantrópico.

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En el 2023, Salma Hayek formó parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. En aquella ocasión fue su colega y amiga Penélope Cruz la encargada de describirla como una mujer fuerte y sensible con un enorme corazón.