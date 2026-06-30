De Salma Hayek a Luciano Pereyra, los extranjeros vibran con la Albirroja

Tras el infartante partido entre Paraguay y Alemania, y la victoria de nuestro seleccionado que demostró la garra guaraní, famosos de la talla de la actriz Salma Hayek utilizaron las redes sociales para dejar un mensaje a nuestra querida Albirroja.

“¡Felicitaciones a la Selección de Paraguay por este histórico triunfo ante Alemania! Con garra y corazón representando la resiliencia del pueblo paraguayo“, escribió la icónica actriz Salma Hayek en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video.

El cantante argentino Luciano Pereyra fue otro extranjero que se sumó a los festejos por el triundo de Paraguay ante Alemania.

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“¡Grande, Paraguay!”, expresó Luciano Pereyra en una publicación en sus historias de Instagram que acompañó al son de Galopera, mientras se encontraba trabajando en un estudio de grabación.

Flor de la V también se mostró feliz con la victoria de la Albirroja y compartió un simpático video en sus redes.

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“Aguante Paraguay. Siempre en mi corazón. ¿Dónde están los paraguayos? ¡Los leo!“, escribió Flor de la V junto al material audiovisual.

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La influencer uruguaya Ana Laura Manzini, esposa del futbolista Ale Silva, también alentó a Paraguay con su Albirroja puesta. Es más, hizo una promesa y la cumplió. ¡Anita se tiró a la piscina a pesar del frío que hizo anoche!

“Las promesas se cumplen. A octavos Paraguay después de un alargue interminable y unos penales para el infarto”, destacó Anita Manzini en Instagram.

El humorista argentino Wali Iturriaga también se sumó a la ola de festejos y compartió un simpático video de su personaje “Jenny, la paraguaya” festejando el gol de Julio César Enciso.