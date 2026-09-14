Premios Emmy 2026: todos los looks que destacaron en la alfombra azul

Llegó la noche más esperada de la televisión: los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la alfombra azul convertida en pasarela de glamour y estilo. Te mostramos el detalle de las elecciones de las celebridades y las claves que dejaron los looks de la noche, mientras la industria se prepara para reconocer lo mejor de la temporada televisiva.

Claire Danes

Sunrise Coigney y Mark Ruffalo

Florence Pugh

Elle Fanning

Linda Cardellini

Sarah Snook

Emilia Clarke

Julia Garner

Nicole Kidman

Michelle Pfeiffer

Selena Gomez