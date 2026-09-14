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14 de septiembre de 2026 a la - 21:22

Premios Emmy 2026: todos los looks que destacaron en la alfombra azul

La actriz y cantante estadounidense Zendaya llega a la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre de LA Live, en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026.
La actriz y cantante estadounidense Zendaya llega a la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre de LA Live, en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. 232438+0000 LISA O'CONNOR

Selena Gomez, Elle Fanning y las estrellas de The Pitt y Hacks desfilaron por la alfombra azul del Peacock Theater de Los Ángeles, en una 78ª edición de los Emmy que promete coronar a las series más nominadas del año.

Por ABC Color
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Llegó la noche más esperada de la televisión: los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la alfombra azul convertida en pasarela de glamour y estilo. Te mostramos el detalle de las elecciones de las celebridades y las claves que dejaron los looks de la noche, mientras la industria se prepara para reconocer lo mejor de la temporada televisiva.

Claire Danes

Claire Danes
Claire Danes

Sunrise Coigney y Mark Ruffalo

Sunrise Coigney y Mark Ruffalo.
Sunrise Coigney y Mark Ruffalo.

Florence Pugh

Florence Pugh
Florence Pugh

Elle Fanning

Elle Fanning
Elle Fanning

Linda Cardellini

Linda Cardellini
Linda Cardellini

Sarah Snook

Sarah Snook
Sarah Snook

Emilia Clarke

Emilia Clarke
Emilia Clarke

Julia Garner

Julia Garner
Julia Garner

Nicole Kidman

Nicole Kidman
Nicole Kidman

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer

Selena Gomez

Selena Gomez
Selena Gomez