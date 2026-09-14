Llegó la noche más esperada de la televisión: los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la alfombra azul convertida en pasarela de glamour y estilo. Te mostramos el detalle de las elecciones de las celebridades y las claves que dejaron los looks de la noche, mientras la industria se prepara para reconocer lo mejor de la temporada televisiva.
14 de septiembre de 2026 a la - 21:22
Premios Emmy 2026: todos los looks que destacaron en la alfombra azul
Selena Gomez, Elle Fanning y las estrellas de The Pitt y Hacks desfilaron por la alfombra azul del Peacock Theater de Los Ángeles, en una 78ª edición de los Emmy que promete coronar a las series más nominadas del año.
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