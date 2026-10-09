Gente
09 de octubre de 2026 a la - 08:48

Penélope Cruz deslumbra en Londres con look sastrero y boina

Penélope Cruz llegando a la proyección de La Bola Negra en el Festival de Cine de Londres BFI 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Penélope Cruz llegando a la proyección de La Bola Negra en el Festival de Cine de Londres BFI 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

La actriz española Penélope Cruz fue blanco de todos los medios presentes en la proyección del filme La Bola Negra en el Festival de Cine de Londres. Su estilosa pasada por la red carpet con un traje negro de Ralph Lauren y una boina se robó todos los flashes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La emblemática Penélope Cruz marcó presencia en la proyección de la película La Bola Negra en el marco del Festival de Cine de Londres BFI 2026. La cita con el séptimo arte fue en el Royal Festival Hall, ayer jueves 8 de octubre.

Acá se puede apreciar el "total look" de Penélope Cruz en la red carpet del BFI London Film Festival 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Acá se puede apreciar el "total look" de Penélope Cruz en la red carpet del BFI London Film Festival 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)

La actriz española Penélope Cruz pasó por la alfombra roja de la edición número 70 del Festival de Cine de Londres BFI con un look compuesto por un elegante traje negro de Ralph Lauren, de la colección 2014, camisa a cuadros y boina a juego.

La actriz española Penélope Cruz se robó todos los flashes en la alfombra roja de La Bola Negra en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La actriz española Penélope Cruz se robó todos los flashes en la alfombra roja de La Bola Negra en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Lea más: De Penélope Cruz y Javier Bardem a Nicola y Brooklyn Beckham, las parejas más enamoradas en Venecia

¡Hermosa! El outfit le quedaba así de perfecto a Penélope Cruz. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Hermosa! El outfit le quedaba así de perfecto a Penélope Cruz. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Su estilismo con toque masculino marcado por la sastrería, con un conjunto de archivo, le quedaba más que bien a la siempre bella Penélope Cruz.