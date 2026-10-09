Penélope Cruz deslumbra en Londres con look sastrero y boina

La emblemática Penélope Cruz marcó presencia en la proyección de la película La Bola Negra en el marco del Festival de Cine de Londres BFI 2026. La cita con el séptimo arte fue en el Royal Festival Hall, ayer jueves 8 de octubre.

La actriz española Penélope Cruz pasó por la alfombra roja de la edición número 70 del Festival de Cine de Londres BFI con un look compuesto por un elegante traje negro de Ralph Lauren, de la colección 2014, camisa a cuadros y boina a juego.

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Su estilismo con toque masculino marcado por la sastrería, con un conjunto de archivo, le quedaba más que bien a la siempre bella Penélope Cruz.