Penélope Cruz deslumbra en Londres con look sastrero y boina
La actriz española Penélope Cruz fue blanco de todos los medios presentes en la proyección del filme La Bola Negra en el Festival de Cine de Londres. Su estilosa pasada por la red carpet con un traje negro de Ralph Lauren y una boina se robó todos los flashes.
La emblemáticaPenélope Cruz marcó presencia en la proyección de la película La Bola Negra en el marco del Festival de Cine de Londres BFI 2026. La cita con el séptimo arte fue en el Royal Festival Hall, ayer jueves 8 de octubre.
La actriz española Penélope Cruz pasó por la alfombra roja de la edición número 70 del Festival de Cine de Londres BFI con un look compuesto por un elegante traje negro de Ralph Lauren, de la colección 2014, camisa a cuadros y boina a juego.