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09 de septiembre de 2026 a la - 09:26

De Penélope Cruz y Javier Bardem a Nicola y Brooklyn Beckham, las parejas más enamoradas en Venecia

¡Enamorados! La actriz española Penélope Cruz y el actor español Javier Bardem en la alfombra roja de la película «Bunker», presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
¡Enamorados! La actriz española Penélope Cruz y el actor español Javier Bardem en la alfombra roja de la película «Bunker», presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)175929+0000 TIZIANA FABI

El Festival de Cine de Venecia es el escenario perfecto para que las parejas famosas hagan su aparición en la alfombra roja. Así, ya desfilaron por la red carpet Pénelope Cruz y Javier Bardem, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham y otros mediáticos dúos enamorados.

Por ABC Color

La Mostra de Venecia, como cada año, está llena de estrellas. Y en esa gran constelación se destacaron las parejitas enamoradas que pasaron por la alfombra roja del emblemático festival de cine que se desarrolla en Italia.

¡Linda parejita! Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz en la red carpet del Venice International Film Festival. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
¡Linda parejita! Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz en la red carpet del Venice International Film Festival. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

El icónico matrimonio conformado por los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem fue uno de los que brilló y derrochó amor en la red carpet del Festival Internacional de Cine de Venecia.

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¡Siempre juntos! El actor británico Robert Pattinson y Suki Waterhouse llegando a la premier de 'Primetime' en el Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
¡Siempre juntos! El actor británico Robert Pattinson y Suki Waterhouse llegando a la premier de 'Primetime' en el Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

Así también lo hicieron los jóvenes Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, quienes con sus mejores galas se llevaron todos los flashes en la alfombra roja veneciana. El actor Robert Pattinson y su esposa Suki Waterhouse no se quedaron atrás y llegaron de la manito a la edición número 83 del festival del séptimo arte en Italia.

La actriz sueca Alicia Vikander y el actor germano-irlandés Michael Fassbender en la alfombra roja previa a la proyección de "The Echo Chamber", presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)
La actriz sueca Alicia Vikander y el actor germano-irlandés Michael Fassbender en la alfombra roja previa a la proyección de "The Echo Chamber", presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)

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Icónico matrimonio. La abogada Amal Clooney y el actor estadounidense George Clooney asistieron al evento de la alfombra roja previo a la proyección de "Hink" y la ceremonia de apertura del 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
Icónico matrimonio. La abogada Amal Clooney y el actor estadounidense George Clooney asistieron al evento de la alfombra roja previo a la proyección de "Hink" y la ceremonia de apertura del 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)

La actriz Alicia Wikander junto a su esposo y colega Michael Fassbender fue otra pareja que estuvo muy elegante y se mostró muy enamorada en Venecia. Igual de románticos fueron captados los mediáticos George Clooney y Amal Alammudin, que como siempre estuvieron a los mimos en la red carpet de La Mostra.