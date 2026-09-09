De Penélope Cruz y Javier Bardem a Nicola y Brooklyn Beckham, las parejas más enamoradas en Venecia
El Festival de Cine de Venecia es el escenario perfecto para que las parejas famosas hagan su aparición en la alfombra roja. Así, ya desfilaron por la red carpet Pénelope Cruz y Javier Bardem, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham y otros mediáticos dúos enamorados.
Por ABC Color
La Mostra de Venecia, como cada año, está llena de estrellas. Y en esa gran constelación se destacaron las parejitas enamoradas que pasaron por la alfombra roja del emblemático festival de cine que se desarrolla en Italia.
El icónico matrimonio conformado por los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem fue uno de los que brilló y derrochó amor en la red carpet del Festival Internacional de Cine de Venecia.
Así también lo hicieron los jóvenes Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, quienes con sus mejores galas se llevaron todos los flashes en la alfombra roja veneciana. El actor Robert Pattinson y su esposa Suki Waterhouse no se quedaron atrás y llegaron de la manito a la edición número 83 del festival del séptimo arte en Italia.
La actriz Alicia Wikander junto a su esposo y colega Michael Fassbender fue otra pareja que estuvo muy elegante y se mostró muy enamorada en Venecia. Igual de románticos fueron captados los mediáticos George Clooney y Amal Alammudin, que como siempre estuvieron a los mimos en la red carpet de La Mostra.