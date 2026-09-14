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14 de septiembre de 2026 a la - 17:43

Penélope Cruz fue homenajeada en el Festival de Cine de Toronto

¡Bellísima! Penélope Cruz en los premios TIFF Tribute durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)
¡Bellísima! Penélope Cruz en los premios TIFF Tribute durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026. (Cindy Ord/Getty Images/AFP) 234209+0000 CINDY ORD

La actriz española Penélope Cruz fue homenajeada con el Special Tribute Awards en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). ¡Pasá y mirá las mejores fotos de la artista en la red carpet canadiense!

Por ABC Color
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Penélope Cruz pasó espléndida por la alfombra roja del Fairmont Royal York, hasta donde llegó para asistir a los premios TIFF Special Tribute en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto 2026.

¡Siempre diosa! Penélope Cruz en la red carpet de los TIFF Tribute Awards en el marco del Toronto International Film Festival. (Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP)
¡Siempre diosa! Penélope Cruz en la red carpet de los TIFF Tribute Awards en el marco del Toronto International Film Festival. (Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP)

La cita con el séptimo arte fue el domingo 13 de setiembre de 2026 en Toronto, Ontario (Canadá) y la icónica actriz española Penélope Cruz fue homenajeada en la gala, pues recibió el TIFF Special Tribute Awards.

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Penélope Cruz, de 52 años, recibió el galardón de manos de Los Javis, los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Penélope Cruz a su arribo a los TIFF Tribute Awards en el Fairmont Royal York. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)
Penélope Cruz a su arribo a los TIFF Tribute Awards en el Fairmont Royal York. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)

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La actriz española lució espléndida en la velada durante la cual fue galardonada por su destacada trayectoria cinematográfica. Penélope Cruz llegó enfundada en un maxivestido negro de Chanel, firma de la que es embajadora. Y, para completar su look, llevó un collar de diamantes.