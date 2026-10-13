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13 de octubre de 2026 - 16:12

De Scarlett Johansson a Pedro Pascal, las estrellas en el Festival de Cine de Londres

¡De rojo! La actriz estadounidense Scarlett Johansson posa en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de la película "Ray Gunn" en el Royal Festival Hall de Londres durante el Festival de Cine de Londres. (Henry Nicholls / AFP)
¡De rojo! La actriz estadounidense Scarlett Johansson posa en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de la película "Ray Gunn" en el Royal Festival Hall de Londres durante el Festival de Cine de Londres. (Henry Nicholls / AFP)130009+0000 HENRY NICHOLLS

La edición número 70 del Festival de Cine de Londres reúne a una verdadera constelación de estrellas. Celebridades como Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Pedro Pascal y Javier Bardem ya pasaron por la red carpet londinense. ¡Adelante!

Por ABC Color
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Londres es el epicentro del séptimo arte en estos momentos, pues el pasado 7 de octubre se inició el London Film Festival, que se extenderá hasta el próximo domingo 18.

Así de elegante, la actriz española Penélope Cruz asistió a la proyección de Bunker en el Festival de Cine de Londres del BFI de 2026, en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Así de elegante, la actriz española Penélope Cruz asistió a la proyección de Bunker en el Festival de Cine de Londres del BFI de 2026, en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Y, como cada año, el emblemático Festival de Cine de Londres convoca a las más icónicas estrellas cinematográficas. Por la alfombra roja de esta edición número 70 ya pasaron con sus mejores galas celebridades como las actrices Scarlett Johansson y Penélope Cruz.

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal en la red carpet de la proyección de la película 'Behemoth!' en la 70.ª edición del Festival de Cine de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal en la red carpet de la proyección de la película 'Behemoth!' en la 70.ª edición del Festival de Cine de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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El actor Javier Bardem llegando a la presentación de la película 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, en el marco del Festival de Cine de Londres. (EFE/Raúl Bobé)
El actor Javier Bardem llegando a la presentación de la película 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, en el marco del Festival de Cine de Londres. (EFE/Raúl Bobé)

Los famosos actores Pedro Pascal y Javier Bardem dijeron presente en el Festival de Cine de Londres y posaron facheros para los medios.

La actriz británica Carey Mulligan en la alfombra roja de la proyección de Wild Wood en el Festival de Cine de Londres BFI 2026, en Londres (Reino Unido). (EFE/EPA/NEIL HALL)
La actriz británica Carey Mulligan en la alfombra roja de la proyección de Wild Wood en el Festival de Cine de Londres BFI 2026, en Londres (Reino Unido). (EFE/EPA/NEIL HALL)

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Las británicas Carey Mulligan y Bille Piper, así como el actor irlandés Andrew Scott y el británico Andrew Garfield también se mostraron muy elegantes en la red carpet londinense.

El actor irlandés Andrew Scott y la actriz británica Billie Piper en el estreno de 'Elsinore' y a la gala de inauguración del BFI London Film Festival 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
El actor irlandés Andrew Scott y la actriz británica Billie Piper en el estreno de 'Elsinore' y a la gala de inauguración del BFI London Film Festival 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
El actor británico Andrew Garfield no se perdió la proyección de Artificial en el Festival de Cine de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El actor británico Andrew Garfield no se perdió la proyección de Artificial en el Festival de Cine de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)