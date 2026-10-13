De Scarlett Johansson a Pedro Pascal, las estrellas en el Festival de Cine de Londres

Londres es el epicentro del séptimo arte en estos momentos, pues el pasado 7 de octubre se inició el London Film Festival, que se extenderá hasta el próximo domingo 18.

Y, como cada año, el emblemático Festival de Cine de Londres convoca a las más icónicas estrellas cinematográficas. Por la alfombra roja de esta edición número 70 ya pasaron con sus mejores galas celebridades como las actrices Scarlett Johansson y Penélope Cruz.

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Los famosos actores Pedro Pascal y Javier Bardem dijeron presente en el Festival de Cine de Londres y posaron facheros para los medios.

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Las británicas Carey Mulligan y Bille Piper, así como el actor irlandés Andrew Scott y el británico Andrew Garfield también se mostraron muy elegantes en la red carpet londinense.