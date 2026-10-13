De Scarlett Johansson a Pedro Pascal, las estrellas en el Festival de Cine de Londres
La edición número 70 del Festival de Cine de Londres reúne a una verdadera constelación de estrellas. Celebridades como Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Pedro Pascal y Javier Bardem ya pasaron por la red carpet londinense. ¡Adelante!
Londres es el epicentro del séptimo arte en estos momentos, pues el pasado 7 de octubre se inició el London Film Festival, que se extenderá hasta el próximo domingo 18.
Y, como cada año, el emblemático Festival de Cine de Londres convoca a las más icónicas estrellas cinematográficas. Por la alfombra roja de esta edición número 70 ya pasaron con sus mejores galas celebridades como las actrices Scarlett Johansson y Penélope Cruz.