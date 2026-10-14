Rosalía será galardonada con el Premio Billboard Salón de la Fama

En el marco de los Premios Billboard de la Música Latina, la artista Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria. La joven cantante además es finalista en seis categorías de los afamados Billboard Latinos.
Así, el próximo jueves 22 de octubre la española Rosalía se sumará a las grandes estrellas que ya forman parte al Salón de la Fama de Billboard como Celia Cruz, Selena Quintanilla, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Marc Anthony, Carlos Vives y Daddy Yankee.
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Durante esta nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina también serán galardonados Rubén Blades con el Premio Ícono, Fuerza Regida con el Premio Vanguardia y Cristian Castro con el Premio Especial Trayectoria Artística.