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14 de octubre de 2026 - 11:47

Rosalía será galardonada con el Premio Billboard Salón de la Fama

La cantante española Rosalía.
La cantante española Rosalía. Marta Pérez

La cantante española Rosalía recibirá el próximo 22 de octubre el Premio Billboard Salón de la Fama 2026. La entrega del galardón será en el James L. Knight Center de Miami, en la gala anual de los Billboard Latinos.

Por ABC Color
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En el marco de los Premios Billboard de la Música Latina, la artista Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria. La joven cantante además es finalista en seis categorías de los afamados Billboard Latinos.

Así, el próximo jueves 22 de octubre la española Rosalía se sumará a las grandes estrellas que ya forman parte al Salón de la Fama de Billboard como Celia Cruz, Selena Quintanilla, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Marc Anthony, Carlos Vives y Daddy Yankee.

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Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026. (EFE/ Paula Cabaleiro)
Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026. (EFE/ Paula Cabaleiro)

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Durante esta nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina también serán galardonados Rubén Blades con el Premio Ícono, Fuerza Regida con el Premio Vanguardia y Cristian Castro con el Premio Especial Trayectoria Artística.