Rosalía será galardonada con el Premio Billboard Salón de la Fama

Rosalía será galardonada con el Premio Billboard Salón de la Fama

La cantante española Rosalía recibirá el próximo 22 de octubre el Premio Billboard Salón de la Fama 2026. La entrega del galardón será en el James L. Knight Center de Miami, en la gala anual de los Billboard Latinos.