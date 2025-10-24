De Carlos Vives a Elvis Crespo, las celebridades en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina
Las estrellas musicales desfilaron por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Carlos Vives, Elvis Crespo, Laura Pausini, Emilia Mernes y más celebridades lucieron sus mejores galas. ¡Adelante!
Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 11:08
La noche de entrega de los Latin Billboard 2025 reunió a una verdadera constelación de estrellas en el James Knight Center de Miami.
Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vázquez, Daddy Yankee, Peso Pluma y su novia Kenia Os llegaron muy elegantes a la velada de los Premios Billboard de la Música Latina.