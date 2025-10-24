Gente

De Carlos Vives a Elvis Crespo, las celebridades en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina

Las estrellas musicales desfilaron por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Carlos Vives, Elvis Crespo, Laura Pausini, Emilia Mernes y más celebridades lucieron sus mejores galas. ¡Adelante!

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 11:08
¡Linda parejita! Carlos Vives y Claudia Elena Vázquez llegaron muy elegantes a los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Knight Center en Miami, Florida, EE.UU.
¡Linda parejita! Carlos Vives y Claudia Elena Vázquez llegaron muy elegantes a los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Knight Center en Miami, Florida, EE.UU. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La noche de entrega de los Latin Billboard 2025 reunió a una verdadera constelación de estrellas en el James Knight Center de Miami.

Kenia Os y Peso Pluma lucieron así de radiantes en los Premios Billboard de la Música Latina. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
Kenia Os y Peso Pluma lucieron así de radiantes en los Premios Billboard de la Música Latina. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vázquez, Daddy Yankee, Peso Pluma y su novia Kenia Os llegaron muy elegantes a la velada de los Premios Billboard de la Música Latina.

Daddy Yankee y su look "Total Black" en la alfombra azul del James L. Knight Center de Miami, Florida. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
Daddy Yankee y su look "Total Black" en la alfombra azul del James L. Knight Center de Miami, Florida. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

¡Siempre diosa! La italiana Laura Pausini, ganadora del Premio Billboard Ícono. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
¡Siempre diosa! La italiana Laura Pausini, ganadora del Premio Billboard Ícono. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Icónicas figuras del mundo musical latino como Laura Pausini, Elvis Crespo y Olga Tañón también arribaron con sus mejores galas a la cita en Miami.

¡Con toda la onda! Elvis Crespo a su arribo al James L. Knight Center de Miami para la entrega de los Billoard Latinos. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
¡Con toda la onda! Elvis Crespo a su arribo al James L. Knight Center de Miami para la entrega de los Billoard Latinos. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
¡Espléndida! La argentina Emilia Mernes a su llegada alos Billboard Latin Music Awards 2025. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
¡Espléndida! La argentina Emilia Mernes a su llegada alos Billboard Latin Music Awards 2025. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Emilia Mernes, Rita Moreno y Danny Ocean tampoco se perdieron la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

La icónica Rita Moreno, a sus 93 años, divina a la alfombra azul del James L. Knight Center en Miami. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La icónica Rita Moreno, a sus 93 años, divina a la alfombra azul del James L. Knight Center en Miami. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El cantante venezolano Danny Ocean también pasó por la alfombra azul de los Billboard Latin Music Awards. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
El cantante venezolano Danny Ocean también pasó por la alfombra azul de los Billboard Latin Music Awards. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
La puertorriqueña Olga Tañón llegó enfundada en un maxivestido con pedrería a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)
La puertorriqueña Olga Tañón llegó enfundada en un maxivestido con pedrería a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. (Ivan Apfel/Getty Images/AFP)