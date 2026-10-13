Cristian Castro recibirá el Premio Trayectoria Artística en los Billboard

“¡Qué emoción poder compartir esta noticia con ustedes! Este 22 de octubre recibiré el Premio Billboard Trayectoria Artistíca y regresaré al escenario de los Premios Billboard 2026 para una presentación muy especial", anunció feliz Cristian Castro en sus redes hace solo unas horas.

El emblemático cantante mexicano Cristian Castro además destacó: “Después de más de 30 años de carrera, lo más bonito sigue siendo sentir el cariño de quienes han hecho mis canciones parte de sus vidas. Gracias a Premios Billboard por este honor y a todos ustedes por acompañarme en este camino”.

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En la cuenta de Instagram de los Premios Billboard Latinos se puede leer: “Cristian Castro recibirá el Premio Especial Trayectoria Artística por más de tres décadas de éxitos e influencia en la música latina y lo celebrará con una presentación en los Premios Billboard”.

La gran noche de los Billboard Latinos 2026 será el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. La gala será transmitida en vivo por Telemundo.