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15 de octubre de 2026 - 08:53

Céline Dion estrena su propia muñeca Barbie

La muñeca Barbie en homenaje a Céline Dion.
La muñeca Barbie en homenaje a Céline Dion.Instagram/Barbie

Hace unas horas fue presentada en las redes la muñeca Barbie inspirada en la cantante canadiense Céline Dion. La misma es de edición limitada.

Por ABC Color
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Céline Dion ya tiene su propia versión de la famosa muñeca Barbie. La edición limitada y exclusiva está inspirada en la inolvidable presentación de la canadiense en los Premios Óscar 1998 cantando “My Heart Will Go On”, tema principal de la película Titanic.

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La colección Barbie Signature presenta a la muñeca en homenaje a Céline Dion enfundada en un vestido azul marino, luciendo una miniatura del icónico collar Corazón del Océano, recreando así el outfit que llevó la emblemática cantante en la gala de los Óscar hace casi tres décadas.