Céline Dion ya está en París, a días de su esperado regreso a los escenarios

Céline Dion se mostró feliz y emocionada a su llegada al Hotel Le Royal Monceau de París, ayer viernes 28 de agosto. La artista canadiense dará una serie de conciertos en la capital francesa luego de seis años alejada de los escenarios por problemas de salud.

La cantante Celine Dion, de 58 años, desde 2022 lucha contra el Síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica rara que provoca rigidez muscular y espasmos.

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La emblemática Céline Dion brindará 16 conciertos en la capital parisina entre los meses de setiembre y octubre. El público está muy expectante ante su esperado regreso a los escenarios y a su arribo al Hotel Le Royal Monceau sus fans le demostraron mucho cariño y apoyo al darle una cálida bienvenida. Céline reaccionó con saludos, besos y gestos de mucho agradecimiento.

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“¡Solo falta un mes! La cuenta regresiva para la residencia en París 2026-2027 ha comenzado. A medida que se acerca la noche de estreno, queremos saber qué piensas... ¿Qué canción esperas escuchar en vivo o qué momento te hace más ilusión vivir?“, preguntó Céline Dion a sus seguidores de Instagram hace dos semanas, pues el sábado 12 de setiembre ya será su primer show en Francia.

La icónica Céline Dion se está alistando con todo para volver a brillar en los escenarios tras su larga pausa debido a los problemas de salud. Su regreso es uno de los más esperados del mundo del espectáculo.