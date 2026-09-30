Céline Dion sorprende cantando en la Semana de la Moda de París
La cantante canadiense Céline Dion marcó presencia en la Semana de la Moda de París. La emblemática artista sorprendió al subir a la pasarela, pero no para desfilar, lo hizo para cantar y fue ovacionada por los presentes.
El encuentro con la moda, que tuvo como broche final la actuación de Céline Dion, se desarrolló frente a la Torre Eiffel y reunió a famosas de la talla de Heidi Klum, Eva Longoria, Kendall Jenner, Andie MacDowell y Cara Delevingne.
Céline Dion se encuentra desde hace ya un mes en la capital francesa brindando una serie de conciertos. En la Semana de la Moda de París presentó el tema I’m Alive y el público quedó encantandísimo con su interpretación y carisma en el escenario, que esta vez fue una pasarela parisina.