Céline Dion sorprende cantando en la Semana de la Moda de París

Céline Dion sorprende cantando en la Semana de la Moda de París

La cantante canadiense Céline Dion marcó presencia en la Semana de la Moda de París. La emblemática artista sorprendió al subir a la pasarela, pero no para desfilar, lo hizo para cantar y fue ovacionada por los presentes.