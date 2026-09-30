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30 de septiembre de 2026 a la - 11:14

Céline Dion sorprende cantando en la Semana de la Moda de París

Céline Dion actuando en el marco de la Semana de la Moda de París. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Céline Dion actuando en el marco de la Semana de la Moda de París. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)194903+0000 KENZO TRIBOUILLARD

La cantante canadiense Céline Dion marcó presencia en la Semana de la Moda de París. La emblemática artista sorprendió al subir a la pasarela, pero no para desfilar, lo hizo para cantar y fue ovacionada por los presentes.

Por ABC Color
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La icónica Céline Dion hizo una sorpresiva presentación durante el desfile de la colección Primavera/Verano 2027 de L’Oréal Paris, en el marco de la Semana de la Moda de París.

La cantante canadiense Céline Dion en la pasarela parisina. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
La cantante canadiense Céline Dion en la pasarela parisina. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

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El encuentro con la moda, que tuvo como broche final la actuación de Céline Dion, se desarrolló frente a la Torre Eiffel y reunió a famosas de la talla de Heidi Klum, Eva Longoria, Kendall Jenner, Andie MacDowell y Cara Delevingne.

Céline Dion fue ovacionada en el Paris Fashion Week. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Céline Dion fue ovacionada en el Paris Fashion Week. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

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Céline Dion rodeada de la modelo alemana Heidi Klum, la atleta italiana Beatrice Vio, la actriz estadounidense Aja Naomi King, la actriz y productora estadounidense Viola Davis, la modelo inglesa Cara Delevingne, la modelo y actriz india Aishwarya Rai, la actriz sudafricana Ama Qamata, la actriz británica Simone Ashley, la actriz estadounidense Eva Longoria y las modelos estadounidenses Kendall Jenner y Andie MacDowell en el marco de la Semana de la Moda de París. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Céline Dion rodeada de la modelo alemana Heidi Klum, la atleta italiana Beatrice Vio, la actriz estadounidense Aja Naomi King, la actriz y productora estadounidense Viola Davis, la modelo inglesa Cara Delevingne, la modelo y actriz india Aishwarya Rai, la actriz sudafricana Ama Qamata, la actriz británica Simone Ashley, la actriz estadounidense Eva Longoria y las modelos estadounidenses Kendall Jenner y Andie MacDowell en el marco de la Semana de la Moda de París. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Céline Dion se encuentra desde hace ya un mes en la capital francesa brindando una serie de conciertos. En la Semana de la Moda de París presentó el tema I’m Alive y el público quedó encantandísimo con su interpretación y carisma en el escenario, que esta vez fue una pasarela parisina.