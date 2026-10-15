La actriz Kaley Cuoco dio la bienvenida a su segunda hija

“Philomena Carmine Bobby Pelphrey. 10/12/26. No hay palabras para describir este sentimiento, una vez más. ¡Qué bendición! ¡Estamos tan agradecidos por este viaje tan intenso, lleno de altibajos, que nos ha traído a nuestra pequeña Philo! ¡Familia oficialmente completa! ¡Es hora de llevar a casa a la bebé de Matilda!“, así anunció en su cuenta de Instagram la actriz Kaley Cuoco, famosa por su papel de Penny en la serie The Big Bang Theory, la llegada de su segunda hija. La niña es fruto de su amor con el actor Tom Pelphrey.

“Tommy, la vida dio un vuelco increíble desde el momento en que nos conocimos, ¡y los regalos siguen llegando! ¡Te amaré por siempre, papá de una niña!“, destacó la enamorada Kaley Cuoco.

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Y, por supuesto, Tom Pelphrey también utilizó las redes sociales para contar a sus seguidores que su esperada segunda niña ya llegó al mundo: “Philomena Carmine Bobby Pelphrey. Otro milagro. ¡Bienvenida a nuestra familia, nuestra reina más pequeña!“.

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“Kaley, has estado a la altura en todos los sentidos, tanto como pareja como madre, incluso cuando no te sentías del todo bien; ¡eres una campeona! Las niñas y yo estaríamos perdidos sin ti. Gracias a Dios por el regalo de esta familia y de estas niñas", escribió Tom Pelphrey en la red social de la camarita.