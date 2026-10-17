Lunita, la hija de Luchi García Rubin, ya cumplió un año
La dulce Luna, hija de Luchi García Rubin y nieta de Pelusa Rubin, cumplió su primer año. Sus orgullosos papis y abuelos celebraron felices la vida de la pequeñita. ¡Pasá y mirá las tiernas postales familiares!
El 14 de octubre de 2025, a las 6:21, llegó al mundo Luna Román García, la hija de Luchi García Rubin y Mathías Román. Aquella bebecita que al nacer pesó 3.230 gramos y midió 52 centímetros, ahora ya cumplió su primer añito de vida para la felicidad de toda su familia.