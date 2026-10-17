Gente
17 de octubre de 2026 - 08:00

Lunita, la hija de Luchi García Rubin, ya cumplió un año

Bebé con gorro rosa y mujer sonriente cerca, en un ambiente festivo con decoración de cumpleaños.
Luchi García Rubin con la tierna cumpleañera Luna.Instagram/Luchi García

La dulce Luna, hija de Luchi García Rubin y nieta de Pelusa Rubin, cumplió su primer año. Sus orgullosos papis y abuelos celebraron felices la vida de la pequeñita. ¡Pasá y mirá las tiernas postales familiares!

Por ABC Color
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El 14 de octubre de 2025, a las 6:21, llegó al mundo Luna Román García, la hija de Luchi García Rubin y Mathías Román. Aquella bebecita que al nacer pesó 3.230 gramos y midió 52 centímetros, ahora ya cumplió su primer añito de vida para la felicidad de toda su familia.

Pelusa Rubin sonríe mientras sostiene a un bebé con gorro de cumpleaños. Amigos felices rodean una mesa con pastel de colores.
Lunita, el día de su primer cumpleaños, rodeada de sus papis Luchi García Rubin y Mathías Román, sus abuelos y su tía. (Instagram/Luchi García)

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Pelusa Rubin sonríe sosteniendo a un bebé con torta colorida, mientras Emilio García interactúa alegremente en un ambiente festivo.
Lunita con sus abuelos Pelusa Rubin y Emilio García, y su tía Lauri. (Instagram/Luchi García)

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Lunita, la niña que ya da sus primeros pasos, fue agasajada por sus felices papis y abuelos, quienes la llenaron de mimos y besos el día que apagó la velita número 1.