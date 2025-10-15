Luchi García Rubin ya tiene a Luna en sus brazos

Luna Román García, hija de Luchi García Rubin y Mathías Román llegó al mundo el martes 14 de octubre, a las 6.21, en un sanatorio capitalino.

La tierna bebé nació sanita, con 3.230 gramos y 52 centímetros, para la felicidad de los orgullosos papis primerizos Luchi García Rubin y Mathías Román.

Y fue mamá Luchi García la encargada de anunciar en su cuenta de Instagram la llegada de la esperada niña. La hija de Pelusa Rubin compartió la imagen del cartel de bienvenida de Lunita y enterneció las redes.

¡Bienvenida, Luna! ¡Felicidades, Luchi y Mathías!

