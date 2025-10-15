Gente

Luchi García Rubin ya tiene a Luna en sus brazos

La conductora Lucía García Rubin dio la bienvenida a su primera hija, fruto de su amor con Mathías Román. La esperada Luna nació ayer 14 de octubre.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 10:59
Luchi García Rubin posó para Celeste Montaner mientras esperaba ansiosa y feliz a Luna. Hoy, ya tiene a su hijita en brazos.
Luchi García Rubin posó para la fotógrafa Celeste Montaner mientras esperaba ansiosa y feliz a Luna. Hoy, la conductora ya tiene a su hijita en brazos.Instagram/Luchi García

Luna Román García, hija de Luchi García Rubin y Mathías Román llegó al mundo el martes 14 de octubre, a las 6.21, en un sanatorio capitalino.

Mamá Luchi García mimando a Lunita. (Captura de la historia de Instagram de Luchi García)
Mamá Luchi García mimando a Lunita. (Captura de la historia de Instagram de Luchi García)

Lea más: Pelusa Rubin y Emilio García, ¡43 años de casados!

La tierna bebé nació sanita, con 3.230 gramos y 52 centímetros, para la felicidad de los orgullosos papis primerizos Luchi García Rubin y Mathías Román.

Con esta imagen del cartel de bienvenida Luchi García anunció en las redes la llegada de Luna. (Captura de la historia de Instagram de Luchi García)
Con esta imagen del cartel de bienvenida a Luna, Luchi García anunció en las redes la llegada de su niña. (Captura de la historia de Instagram de Luchi García)

Y fue mamá Luchi García la encargada de anunciar en su cuenta de Instagram la llegada de la esperada niña. La hija de Pelusa Rubin compartió la imagen del cartel de bienvenida de Lunita y enterneció las redes.

Luchi García y Mathías Román se estrenan como papás de Lunita. (Instagram/Luchi García)
¡Linda parejita! Luchi García y Mathías Román se estrenan como papás de Lunita. (Instagram/Luchi García)

¡Bienvenida, Luna! ¡Felicidades, Luchi y Mathías!

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy