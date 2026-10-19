Gente
19 de octubre de 2026 - 16:33

De Bella Hadid a Adriana Lima, las supermodelos brillaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Victoria’s Secret reunió a sus ángeles más icónicos en California. En la pasarela brillaron las supermodelos Bella Hadid, Adriana Lima, Anok Yai, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Irina Shayk y otras emblemáticas figuras del mundo de la moda. ¡Adelante!

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show tuvo lugar anoche en el Sony Pictures Studios, en Los Ángeles, California, y las supermodelos volvieron a brillar en el ya tradicional desfile.

La brasileña Adriana Lima en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026. (AFP)
La brasileña Adriana Lima en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026. (AFP)

Icónicas ángeles estuvieron en presentes en el escenario del fashion show y este año fue la supermodelo Bella Hadid la encargada de abrir la pasarela. Y, su hermana Gigi Hadid, también estuvo entre las participantes del esperado evento de moda.

La supermodelo Anok Yai en el icónico desfile Victoria's Secret Fashion Show. (AFP)
La supermodelo Anok Yai en el icónico desfile Victoria's Secret Fashion Show. (AFP)

Lea más: La modelo brasileña Alessandra Ambrosio anunció su compromiso

Las modelos brasileñas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima posando divertidas mientras se preparaban —con peinado y maquillaje— para el desfile de moda de Victoria's Secret de 2026 en los Sony Studios, en Culver City, California, EE. UU. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Las modelos brasileñas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima posando divertidas mientras se preparaban —con peinado y maquillaje— para el desfile de moda de Victoria's Secret de 2026 en los Sony Studios, en Culver City, California, EE. UU. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Las brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, emblemáticas ángeles de Victoria’s Secret, tampoco faltaron en la pasarela montada en Los Ángeles, donde el show de la marca de lencería regresó luego de 19 años.

Bella Hadid con sus alas llenas de flores en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles. (AFP)
Bella Hadid con sus alas llenas de flores en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles. (AFP)

Lea más: Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya tienen a su hija en brazos

La modelo Irina Shayk posa durante la sesión de peluquería y maquillaje previa al desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2026, en Los Ángeles (Estados Unidos). (EFE/ Devon Guzzie)
La modelo Irina Shayk posa durante la sesión de peluquería y maquillaje previa al desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2026, en Los Ángeles (Estados Unidos). (EFE/ Devon Guzzie)

Entre las curiosidades del desfile les contamos que Kylie Jenner hizo su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show luciendo el famoso Fantasy Bra, valuado en 50 millones de dólares.

Por su parte, Barbara Palvin volvió a desfilar solo semanas después de convertirse en madre y en primerísima fila estuvo su esposo Dylan Sprouse tirándole besos.