De Bella Hadid a Adriana Lima, las supermodelos brillaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Victoria’s Secret reunió a sus ángeles más icónicos en California. En la pasarela brillaron las supermodelos Bella Hadid, Adriana Lima, Anok Yai, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Irina Shayk y otras emblemáticas figuras del mundo de la moda. ¡Adelante!
Una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show tuvo lugar anoche en el Sony Pictures Studios, en Los Ángeles, California, y las supermodelos volvieron a brillar en el ya tradicional desfile.
Icónicas ángeles estuvieron en presentes en el escenario del fashion show y este año fue la supermodelo Bella Hadid la encargada de abrir la pasarela. Y, su hermana Gigi Hadid, también estuvo entre las participantes del esperado evento de moda.
Las brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, emblemáticas ángeles de Victoria’s Secret, tampoco faltaron en la pasarela montada en Los Ángeles, donde el show de la marca de lencería regresó luego de 19 años.