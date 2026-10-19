De Bella Hadid a Adriana Lima, las supermodelos brillaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show tuvo lugar anoche en el Sony Pictures Studios, en Los Ángeles, California, y las supermodelos volvieron a brillar en el ya tradicional desfile.

Icónicas ángeles estuvieron en presentes en el escenario del fashion show y este año fue la supermodelo Bella Hadid la encargada de abrir la pasarela. Y, su hermana Gigi Hadid, también estuvo entre las participantes del esperado evento de moda.

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Las brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, emblemáticas ángeles de Victoria’s Secret, tampoco faltaron en la pasarela montada en Los Ángeles, donde el show de la marca de lencería regresó luego de 19 años.

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Entre las curiosidades del desfile les contamos que Kylie Jenner hizo su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show luciendo el famoso Fantasy Bra, valuado en 50 millones de dólares.

Por su parte, Barbara Palvin volvió a desfilar solo semanas después de convertirse en madre y en primerísima fila estuvo su esposo Dylan Sprouse tirándole besos.