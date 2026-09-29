Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya tienen a su hija en brazos

Barbara Palvin y Dylan Sprouse sorprendieron a sus seguidores con una publicación conjunta en Instagram anunciando la feliz noticia del nacimiento de su esperada primera hija.

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La modelo húngara de 32 años y el actor estadounidense nacido en Italia compartieron emocionados una postal donde se los ve junto a la recién nacida en brazos, todos luciendo las camisetas de los Dodgers de Los Ángeles.

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Barbara Palvin y Dylan Sprouse revelaron en mayo pasado que estaban en la dulce espera. Lo hicieron en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes y, ahora, ya disfrutan de su niña en el calor de su hogar.