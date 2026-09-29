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29 de septiembre de 2026 a la - 09:03

Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya tienen a su hija en brazos

Barbara Palvin y Dylan Sprouse llegando a la 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes, el 14 de mayo pasado. Así revelaron que un bebé estaba en camino. (Valery HACHE / AFP)
Barbara Palvin y Dylan Sprouse llegando a la 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes, el 14 de mayo pasado. Así revelaron que un bebé estaba en camino. (Valery HACHE / AFP)180848+0000 VALERY HACHE

La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse dieron la bienvenida a su hija. La pareja compartió una tierna postal en las redes para anunciar la llegada de su primogénita.

Por ABC Color
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Barbara Palvin y Dylan Sprouse sorprendieron a sus seguidores con una publicación conjunta en Instagram anunciando la feliz noticia del nacimiento de su esperada primera hija.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse con su bebé en brazos. (Instagram/Barbara Palvin)
Barbara Palvin y Dylan Sprouse con la recién nacida. (Instagram/Barbara Palvin)

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La modelo húngara de 32 años y el actor estadounidense nacido en Italia compartieron emocionados una postal donde se los ve junto a la recién nacida en brazos, todos luciendo las camisetas de los Dodgers de Los Ángeles.

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Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperaban ansiosos y felices a su primogénita. Hoy,ya la tienen en sus brazos. (Olivier CHASSIGNOLE / AFP)
Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperaban ansiosos y felices a su primogénita. Hoy,ya la tienen en sus brazos. (Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Barbara Palvin y Dylan Sprouse revelaron en mayo pasado que estaban en la dulce espera. Lo hicieron en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes y, ahora, ya disfrutan de su niña en el calor de su hogar.