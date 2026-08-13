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13 de agosto de 2026 a la - 09:15

La modelo brasileña Alessandra Ambrosio anunció su compromiso

Alessandra Ambrosio y Buck Palmer se comprometieron en una isla de Indonesia.
Alessandra Ambrosio y Buck Palmer se comprometieron en una isla de Indonesia.Instagram/Alesssandra Ambrosio

La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio (45) anunció feliz en sus redes que se comprometió con el diseñador de joyas Buck Palmer. “Te elegiría en esta vida y en todas las vidas”, expresó la icónica top model.

Por ABC Color

Alessandra Ambrosio, a sus 45 años, se comprometió con el diseñador de joyas australiano Buck Palmer. El romántico pedido de matrimonio tuvo lugar en una paradisíaca playa de la isla de Sumba, en Indonesia.

La supermodelo brasileña, una de las más emblemáticas ángeles de Victoria’s Secret, aceptó la propuesta tras casi dos años de noviazgo con Buck Palmer. “Te elegiría en esta vida y en todas las vidas. Brindo por el para siempre, mi amor”, expresó feliz Alessandra Ambrosio en su cuenta de Instagram.

Muy enamorados, Alessandra Ambrosio dijo "sí" al pedido de matrimonio de Buck Palmer. (Instagram/Alessandra Ambrosio)
Muy enamorados, Alessandra Ambrosio dijo "sí" al pedido de matrimonio de Buck Palmer. (Instagram/Alessandra Ambrosio)

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Luego, en sus historias de Instagram, la supermodelo Alessandra Ambrosio reveló emocionada: “Hace cuatro meses dijimos que sí para siempre. Hemos guardado este hermoso momento muy cerca de nuestros corazones y ahora estamos muy felices de compartirlo por fin”.

Alessandra Ambrosio en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York en octubre de 2025. (ANGELA WEISS / AFP)
Alessandra Ambrosio en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York en octubre de 2025. (ANGELA WEISS / AFP)

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¡Romántica postal! Alessandra Ambrosio y Buck Palmer el día de su compromiso. (Instagram/Alessandra Ambrosio)
¡Romántica postal! Alessandra Ambrosio y Buck Palmer el día de su compromiso. (Instagram/Alessandra Ambrosio)

Alessandra Ambrosio y Buck Palmer confirmaron su noviazgo a finales de 2024 y ahora ya están preparándose para unir sus vidas en matrimonio. La top model de 45 años es madre de Anja (17) y Noah (14), frutos de la relación que tuvo con Jamie Mazur.