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19 de octubre de 2026 - 17:13

Las celebridades en la red carpet de la Academy Museum Gala: De Kim Kardashian a Sabrina Carpenter

La celebridad y actriz estadounidense Kim Kardashian llegando a la sexta edición anual de la gala del Academy Museum. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La celebridad y actriz estadounidense Kim Kardashian llegando a la sexta edición anual de la gala del Academy Museum. (Lisa O'CONNOR / AFP)025055+0000 LISA O'CONNOR

La sexta edición de la Academy Museum Gala vio pasar por su red carpet a celebridades de la talla de Kim Kardashian, Kate Hudson, Pamela Anderson y Sabrina Carpenter. ¡Pasá a admirarlas!

Por ABC Color
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Celebridades de diferentes ámbitos se dieron cita a la sexta edición anual de la Academy Museum Gala. El encuentro fue en el Academy Museum of Motion Pictures, en la ciudad de Los Ángeles, California, el pasado sábado 17.

La actriz Kate Hudson con una sonrisa a su arribo a la Academy Museum Gala 2026. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La actriz Kate Hudson con una sonrisa a su arribo a la Academy Museum Gala 2026. (Lisa O'CONNOR / AFP)

La gala del Academy Museum convocó a una gran cantidad de estrellas, entre quienes se encontraban las icónicas Kim Kardashian, Kate Hudson y Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter asistió de azul a la 6.ª edición anual de la gala del Academy Museum en el Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Sabrina Carpenter asistió de azul a la 6.ª edición anual de la gala del Academy Museum en el Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

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¡De rosa! Hailey Bieber optó por un maxivestido en tono pastel para asistir a la Academy Museum Gala 2026 en Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡De rosa! Hailey Bieber optó por un maxivestido en tono pastel para asistir a la Academy Museum Gala 2026 en Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡Radiante! Elle Fanning en la red carpet de la Academy Museum Gala en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡Radiante! Elle Fanning en la red carpet de la Academy Museum Gala en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Hailey Bieber, Elle Fanning y Amanda Seyfried también dijeron presente en la Academy Museum Gala y lucieron espléndidas, cada una con su sello de distinción.

La actriz Amanda Seyfried se decantó por un look black y posó hermosa en la alfombra roja de la sexta edición de la Academy Museum Gala. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La actriz Amanda Seyfried se decantó por un look black y posó hermosa en la alfombra roja de la sexta edición de la Academy Museum Gala. (Lisa O'CONNOR / AFP)

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La modelo Kendall Jenner lució un vestido con lunares en la Academy Museum Gala 2026.(Lisa O'CONNOR / AFP)
La modelo Kendall Jenner lució un vestido con lunares en la Academy Museum Gala 2026.(Lisa O'CONNOR / AFP)

La modelo Kendall Jenner y las actrices Pamela Anderson y Charlize Theron fueron otras celebridades que marcaron pautas de elegancia en la alfombra roja del Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles.

La emblemática actriz Pamela Anderson llegando al Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La emblemática actriz Pamela Anderson llegando al Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. (Lisa O'CONNOR / AFP)
¡Divina! Charlize Theron en la Academy Museum Gala 2026. (Lisa O'CONNOR / AFP)
¡Divina! Charlize Theron en la Academy Museum Gala 2026. (Lisa O'CONNOR / AFP)