Las celebridades en la red carpet de la Academy Museum Gala: De Kim Kardashian a Sabrina Carpenter

Celebridades de diferentes ámbitos se dieron cita a la sexta edición anual de la Academy Museum Gala. El encuentro fue en el Academy Museum of Motion Pictures, en la ciudad de Los Ángeles, California, el pasado sábado 17.
La gala del Academy Museum convocó a una gran cantidad de estrellas, entre quienes se encontraban las icónicas Kim Kardashian, Kate Hudson y Sabrina Carpenter.
La modelo Kendall Jenner y las actrices Pamela Anderson y Charlize Theron fueron otras celebridades que marcaron pautas de elegancia en la alfombra roja del Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles.