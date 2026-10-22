Jennifer López deslumbra con su abrigo en la Ópera de Los Ángeles

Jennifer López posó radiante en la alfombra roja de la gala inaugural de la temporada 2026 de la Ópera de Los Ángeles. En la velada se estrenó una nueva producción de Carmen, obra de Georges Bizet

La cita fue en el Dorothy Chandler Pavilion, en Los Ángeles, California, y JLo llegó ataviada con un outfit que le quedaba divino. ¡Sí! La Diva del Bronx se decantó por un vestido negro y un abrigo de Dolce & Gabbana inspirado en el emblemático mantón de Manila.

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La icónica Jennifer López fue blanco de todos los medios presentes en la velada cultural, conquistando así la Ópera de Los Ángeles con su lujoso look con aires de Andalucía.