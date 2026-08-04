Jennifer López, de vacaciones con sus mellis en Italia

Emme Maribel y Maximilian David, los hijos mellizos de Jennifer López y Marc Anthony, cumplieron 18 años en febrero y muy pronto comenzarán la universidad. Pero antes, fueron con mamá JLo a vivir unas inolvidables vacaciones en Italia.

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“De viaje por carretera con mis ‘coconuts’ antes de que se vayan a la universidad”, escribió la orgullosa Jennifer López en su cuenta de Instagram junto a las postales donde se la ve compartiendo momentos únicos con sus mellizos.

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JLo publicó en sus redes sociales imágenes captadas disfrutando un café con sus hijos Emme y Max, visitando el Coliseo Romano y los Museos Vaticanos.

La famosa cantante Jennifer López y sus mellis también estuvieron por Milán, pasearon en góndola por Venecia y recorrieron otras ciudades italianas en el marco de unos días a puro relax, antes de que Max y Emme comiencen su vida universitaria.