Jennifer López cumplió 56 y la celebración fue en Turquía

Jennifer Lynn López nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, Nueva York. La artista conocida como JLo, ayer ya cumplió 56 años de vida.

“Cumpleaños. Antalya, Turquía. ¡Qué regalo son todos! ¡Muchas gracias por todos sus hermosos deseos de cumpleaños!”, expresó Jennifer López junto a las postales de la fiesta que reunió a sus seres queridos en la ciudad turca.

JLO celebró su nueva vuelta al sol en medio de su gira “Up All Night: Live in 2025”. El festejo tuvo lugar en el lujoso hotel Regnum The Crown y, por supuesto, no faltaron las botellas de champán y una gran torta de cumpleaños.

