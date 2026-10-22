Montaner y el conmovedor mensaje para su esposa cumpleañera

Ricardo Montaner se mostró más enamorado que nunca en su cuenta de Instagram y desde Suecia, donde se encuentra en el marco de su gira por Europa, dedicó un conmovedor mensaje dirigido a su esposa cumpleañera Marlene Rodríguez.

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“Demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? Agradezco a Dios por tu existencia y hoy celebro tu plenitud de vida, mujer virtuosa y extraordinaria…“, expresó Ricardo Montaner.

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“Feliz cumple mi amor. La mujer de mi vida”, siguió escribiendo Montaner en la red social de la camarita junto a las postales que tienen como protagonista a su amada esposa Marlene, madre de sus hijos Evaluna, Mau y Ricky.