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22 de octubre de 2026 - 09:31

Montaner y el conmovedor mensaje para su esposa cumpleañera

Marlene Rodríguez hoy está de cumpleaños y su esposo Ricardo Montaner la llenó de elogios.
Marlene Rodríguez hoy está de cumpleaños y su esposo Ricardo Montaner la llenó de elogios.Instagram/Ricardo Montaner

El emblemático cantante Ricardo Montaner hoy celebra la vida de su esposa. ¡Sí! Su amada Marlene Rodríguez cumple 62 años y el romántico artista le dedicó unas líneas en las redes. ¡Pasá y leé qué escribió el intérprete de La cima del cielo!

Por ABC Color
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Ricardo Montaner se mostró más enamorado que nunca en su cuenta de Instagram y desde Suecia, donde se encuentra en el marco de su gira por Europa, dedicó un conmovedor mensaje dirigido a su esposa cumpleañera Marlene Rodríguez.

La cumpleañera Marlene Rodríguez en una postal captada por su esposo Ricardo Montaner. (Instagram/Ricardo Montaner)
La cumpleañera Marlene Rodríguez en una postal captada por su esposo Ricardo Montaner. (Instagram/Ricardo Montaner)

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“Demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? Agradezco a Dios por tu existencia y hoy celebro tu plenitud de vida, mujer virtuosa y extraordinaria…“, expresó Ricardo Montaner.

Ricardo Montanter y Marlene Rodríguez cumplieron 37 años de matrimonio.
¡Bella parejita! Ricardo Montanter y Marlene Rodríguez llevan 37 años de matrimonio. (Instagram/Ricardo Montaner)

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“Feliz cumple mi amor. La mujer de mi vida”, siguió escribiendo Montaner en la red social de la camarita junto a las postales que tienen como protagonista a su amada esposa Marlene, madre de sus hijos Evaluna, Mau y Ricky.