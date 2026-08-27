Ricardo Montaner se mostró más enamorado que nunca al celebrar sus 37 años de matrimonio

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez cumplieron 37 años de casados y compartieron románticos mensajes en las redes sociales. “¿Cuál hubiera sido la esperanza de vida para mi corazón, de no haberte conocido?" se preguntó Montaner al inicio de la dulce dedicatoria a su esposa.
“Hace 37 años me casé contigo y hace 40 te pertenezco. Yo no soy amigo tuyo, soy tu esposo, tu marido, el que te cuida y tiene en tutela tu corazón, lo tengo a buen resguardo, en una caja fuerte de ilusiones y proyectos juntos”, escribió el enamorado cantante Ricardo Montaner en su cuenta de Instagram.
“Hace 37 años compré a crédito tu amor, firmé una hipoteca de por vida, de la que no pienso salir. Feliz aniversario mi vida”, destacó Montaner.
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Y, por supuesto, Marlene Rodríguez no se quedó atrás. A celebrar sus Bodas de Piedra con el carismático cantante expresó en las redes: “37 años contigo, Montaner y dos que llevaba. Necesito muchos, muchísimos años más para seguir disfrutándonos. Para seguir recibiéndote cada vez como la primera. Para seguir cuidándote y que me cuides. Para reírnos por todo y nada. Para seguir practicando la admiración de ida y vuelta. Para seguir inventando vainas y que nos parezca planazo. Para asombrarnos juntos de las maravillas De Dios, de su gracia y amor, exuberante e incomprensible”.
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“Porque yo nací y ya Él sabía que eras tú. Eso se nota a leguas, ya estaba todo cuadrado. Que chévere es vivir chévere. Y tú haces que sea mucho más bueno. ¿Qué planes tienes para los próximos 50 años?“, consultó la enamorada esposa a Ricardo Montaner antes de despedirse con un ”Te amo paa” al cumplir casi cuatro décadas de casados.